Cuernavaca.- Tres hombres fueron encontrados sin vida esta mañana, uno de ellos en avanzado estado de putrefacción, en los municipios de Amacuzac, limítrofe con Guerrero, y el tercero en Cuautla, oriente del estado.

En Amacuzac, a un costado de la carretera federal Cuernavaca–Taxco, dejaron dos cadáveres debajo del puente a desnivel que conduce a la colonia Cuauhtémoc, en San Gabriel Las Palmas.

El hallazgo ocurrió luego de que conductores reportaran la presencia de dos personas tiradas junto a la carretera. Al arribar, elementos policiacos confirmaron que ambos presentaban heridas de arma de fuego. En el sitio también se encontró un mensaje escrito en un pedazo de cartón.

Paramédicos se desplazaron al lugar, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento de los individuos.

La zona quedó bajo resguardo mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias preliminares y el levantamiento de los cuerpos. La identidad de las víctimas permanece desconocida, así como las circunstancias que derivaron en el ataque.

En Cuautla, el Servicio Médico Forense levantó el cuerpo de una persona sin vida en una terracería que conecta el poblado de Puxtla con Anenecuilco.

Al llegar al lugar, policías observaron a la víctima a un costado de un apantle, presentando signos de putrefacción y golpes en el cuerpo, según reportaron los paramédicos.

La Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen.

