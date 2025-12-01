Más Información
La Ciudad de México inició diciembre con bajas temperaturas, sobre todo en las primeras horas del día, principalmente en las alcaldías del sur.
Este 1 de diciembre, las temperaturas más bajas se registran en Tlalpan, Milpa Alta, Cuajimalpa y Xochimilco, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
La temperatura más baja se registra en Belvedere, Ajusco, en Tlalpan, donde alcanzó una mínima de 5.8°C, seguida de la zona de Topilejo, también en Tlalpan, donde hubo 5.9°C, de acuerdo con el boletín de temperatura mínima registrada que emite la dependencia.
En la zona de Santa Ana, alcaldía Milpa Alta, se registró una temperatura mínima de 6.7°C; en el Ajusco Medio, en Tlalpan, fue de 7.3°C, mientras que en Santa Fe, Cuajimalpa, la temperatura mínima alcanzó los 7.8°C.
En comparación, las zonas con temperaturas más elevadas son Merced, en Venustiano Carranza, con 12°C y Pedregal, en Álvaro Obregón, con 13.9°C.
