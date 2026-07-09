El cometa 3I/ATLAS se aproximó a la Tierra el 19 de diciembre del 2025 y mantuvo en vilo a la humanidad, al ser considerado el tercer cuerpo celeste de característica interestelar en ser descubierto. Desde que ingresó en el sistema solar y a lo largo de su trayectoria hiperbólica, los científicos de diferentes organismos espaciales lo estudiaron a fondo. Gracias a ello, en una reciente publicación para la revista Nature Astronomy, astrónomos europeos habrían determinado la antigüedad de este viajero solitario.

Desde el Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés), se hizo mención al nuevo estudio astronómico sobre el brillo que emitió 3I/ATLAS en su paso por nuestro sistema.

Este cometa fue descubierto en julio de 2025 cuando venía en dirección a la Tierra. Es el tercero en la historia de la humanidad en ser registrado, después de 1I/ʻOumuamua y 2I/Borisov. Debido a su cercanía, se alcanzó a recabar datos útiles para su posterior análisis.

Leer también: ¿Habrá Tormenta Negra en México?; esto se sabe sobre el fenómeno meteorológico

Este cuerpo celeste tiene millones de años de antigüedad. Foto: NASA

¿Cuándo se originó el cometa 3I/ATLAS?

Cyrielle Opitom, investigadora de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, junto con los astrónomos Jean Manfroid y Damien Hutsemékers, trabajaron sobre la luz emitida por el cometa y lograron medir las proporciones isotópicas: las cantidades relativas de las diferentes formas de un mismo elemento.

Para cumplir con sus objetivos de estudios, los científicos utilizaron el instrumento UVES del Very Large Telescope de ESO. Se trata de un equipo especial para medir las proporciones de isótopos de carbono y nitrógeno en las moléculas de cianuro presentes en el gas que rodea al cometa.

[Publicidad]

Se sabe que estas proporciones son un buen indicador del origen de un cometa, ya que son muy sensibles a las condiciones físicas del entorno de formación y no se espera que varíen mucho a medida que el cometa viaja por el espacio.

Aravind Krishnakumar, investigador de la Universidad de Lieja y coautor del nuevo estudio, explicó: “A diferencia de los cometas de nuestro sistema solar, este visitante interestelar presenta proporciones isotópicas de carbono y nitrógeno inusualmente altas”.

Leer también: ¿Qué pasa si buscas Erling Haaland en Google?; el homenaje del buscador al jugador de Noruega

[Publicidad]

La trayectoria del cometa 3I/ATLAS fue estudiada durante meses por la NASA. Foto: Captura de pantalla NASA

Según los registros del equipo de expertos, 3I/ATLAS se habría formado en los alrededores de una estrella antigua de “baja metalicidad”. Es decir, cerca de una estrella con pocos elementos más pesados ​​que el helio en su composición, y se cree que se formó cuando el universo era mucho más joven y menos rico químicamente que ahora. Por este motivo se cree que nació mucho antes que el Sol.

“3I/ATLAS es una oportunidad realmente emocionante para investigar la composición de otro sistema planetario, uno que se formó mucho antes de que existieran nuestro Sol y nuestro Sistema Solar”, añadió la coautora Rosemary Dorsey, investigadora de la Universidad de Helsinki, Finlandia.

Los científicos de la ESO hicieron sus investigaciones gracias a las imágenes capturadas por el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral. Este aparato de gran potencia les permite aún captar las señales que emite 3I/ATLAS a medida que se pierde fuera de nuestro sistema solar. “El campo de los objetos interestelares aún es muy reciente y realmente no sabemos qué esperar. Cada vez que se descubre uno nuevo, nos llevamos nuevas sorpresas”, concluyó Opitom.

[Publicidad]

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.