Luego de que este miércoles se cancelara el proceso de análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026 en el Congreso capitalino debido a un cambio de sala de última hora, el edil aseguró que este viernes envió una solicitud al legislativo para que se reponga la comparecencia.

“El día viernes entregué un escrito al Congreso de la Ciudad para solicitar formalmente que me citen nuevamente, que me repongan mi comparecencia y estoy solicitando que sea en el pleno. Yo no quiero encuentros de tramposos a puertas cerrada, sin medios de comunicación", dijo en conferencia de prensa.

Dejó en claro que quiere un encuentro abierto y, si es necesario, con los 66 diputados. "Es más, estoy solicitando que nos abran el espacio para hablar en el pleno y por lo menos que nos den el mismo trato que al resto de los alcaldes", afirmó.

Mauricio Tabe señaló que continúa a la espera de la respuesta, pues si no la hay quiere decir "que no quieren dialogar".

"Estoy pidiendo que sí haya la comparecencia; si hay voluntad de escuchar, pues habrá cita. Y si lo que querían era nada más tenderme una trampa, pues me van a cancelar la cita, está muy fácil", aseguró.

Recordó que aún quedan 30 días para que el Congreso de la Ciudad de México reponga la comparecencia.

Este miércoles el alcalde de Miguel Hidalgo acudió a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, pero la mesa de trabajo en materia presupuestal programada con legisladores no pudo realizarse, debido a que llegó al Salón Heriberto Castillo, donde se tenía programada la mesa, pero la morenista Valentina Batres la cambió de último momento al Salón Luis Donaldo Colosio.

Alegó que era porque los simpatizantes del alcalde afuera del Congreso estaban haciendo mucho ruido. Luego, inició la sesión sin Mauricio Tabe.

