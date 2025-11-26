El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, acudió a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, pero la mesa de trabajo en materia presupuestal que tenía programada con legisladores locales no pudo realizarse.

El edil llegó a las 13:00 horas al Salón Heberto Castillo donde se tenía programada esta mesa de trabajo, tocó e intentó abrir, pero la puerta estaba cerrada, pues de última hora la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la morenista Valentina Batres, cambió el lugar de estos trabajos al Salón Luis Donaldo Colosio, que es más pequeño, alegando que los simpatizantes del panista, que se encontraban afuera del Congreso, estaban haciendo mucho ruido y pese a que se les pidió que la bajarán el volumen no hicieron caso.

Mauricio Tabe señaló que no había condiciones en el Salón Luis Donaldo Colosio para realizar la mesa de trabajo, pues es pequeño, lo llamó “ratonera”, y además no se permitió el acceso a concejales, ni a funcionarios de su gabinete.

Lee también: Presidenta de Comisión de Derechos Humanos de CDMX pide a Congreso local aumento presupuestal de más de 4%

Tabe acude al Congreso de CDMX, pero mesa de trabajo presupuestal no se realiza; Morena acusa que no se presentó y da vista a Contraloría. Foto: Especial.

“Pareciera más una trampa, que ya arreglaron todo para tener montado el show, a lo mejor ya está el escenario teatral puesto y yo no voy a caer en la trampa. Yo quiero condiciones institucionales. La única condición institucional es que cumplan con la ley, no que le den vuelta a la ley. Ya sé que les vale un cacahuate la ley, que la mandan al diablo y hacen lo que quieren; entonces, yo estoy donde me citan, donde citan a todos los alcaldes a comparecer”, dijo a las afueras del Salón Heberto Castillo.

El edil panista pidió a Valentina Batres que los trabajos se realizaran, como estaban previstos, en el Salón Heberto Castillo, pero la legisladora de Morena comenzó la mesa de trabajo en el otro salón y argumentó que el alcalde no se presentó, por lo que anunció que le darían vista a la Secretaría de la Contraloría, para lo cual 12 diputados votaron a favor de la medida y dos en contra.

“Instalamos todo, estaban aquí todas las fuerzas ya sentadas, listas para la comparecencia, el alcalde decidió no venir a comparecer”, explicó Batres.

Tabe acude al Congreso de CDMX, pero mesa de trabajo presupuestal no se realiza; Morena acusa que no se presentó y da vista a Contraloría. Foto: Especial.

Lee también: Titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de CDMX pide aumento presupuestal del 15%

El alcalde lamentó el actuar de los legisladores morenistas y para comprobar su asistencia al Congreso local se registró en la entrada.

Posteriormente, los diputados de Morena convocaron a una conferencia de prensa en el lobby del Congreso para explicar lo sucedido, Mauricio Tabe y los suyos hicieron lo propio, por lo que prácticamente quedaron frente a frente.

El edil, con megáfono en mano, pidió que la mesa de trabajo se realizará en el salón que se había acordado; mientras que los morenistas lo acusaron de no presentarse.

Al final, Mauricio Tabe se retiró ovacionado por sus simpatizantes, mientras que diputados de Morena se quedaron sin poder usar sus pancartas que ya tenían preparadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr