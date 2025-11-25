La coordinadora de los diputados locales de Morena, Xóchitl Bravo, sostuvo que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, tiene la obligación de acudir al Congreso de la Ciudad de México a rendir cuentas sobre su actuar y sobre el presupuesto público.

En entrevista con EL UNIVERSAL, lamentó el amago que hizo el alcalde panista de no acudir al Congreso este miércoles, y dijo que esto implicaría una falta para el Congreso y para la ciudadanía.

“Es un asunto que tiene que ver con una obligación constitucional y de ley, no para el Congreso, para la gente que lo eligió. Ojalá él reivindique y pueda asumir la responsabilidad que le corresponde que es rendir cuentas de manera transparente y de frente a la ciudadanía. Es una obligación que tenga que ir, o sea, no es una opción”, indicó.

Y añadió: “Es una obligación que tenga que ir al congreso a rendir cuentas. Si no va incurrirá en una falta, y que obviamente es una falta doble: para la gente que representa, pero también este propio Congreso; entonces, no es un asunto de ocurrencia es algo que tiene que hacer por ley, y si no pasa, pues obviamente la Comisión de Presupuesto tomará una definición al respecto”.

Subrayó que si el alcalde no comparece, la Mesa Directiva de la Comisión de Presupuesto “tendrá que tomar decisión al respecto”.

Xóchitl Bravo destacó que se han comportado durante todas las mesas de trabajo que han tenido con las y los alcaldes, pero “obviamente también las y los diputados están en libertad de expresarse, creo que ahí más bien el asunto no tiene que ver con la forma, tiene que ver con el fondo, con el asumir la responsabilidad del actuar de cada una y de cada uno de los alcaldes”.

Ayer Mauricio Tabe dijo que analiza si acudirá este miércoles al Congreso de la Ciudad de México ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pues subrayó que no hay gobernabilidad para su reunión y advirtió de un “ambiente de linchamiento, no de debate ni de escucha”.

“Yo ya advierto un clima nada más de linchamiento; no de escucha, no de debate público, no de diálogo. Advertimos un clima muy adverso y estoy valorando seriamente si entrego el informe y luego me mandan las preguntas y se las respondo por escrito, porque hoy no veo condiciones de gobernabilidad ni de orden en el Congreso de la Ciudad de México”, aseveró en conferencia de prensa.

