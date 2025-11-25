El sistema Metrobús continúa con la mejora de las estaciones de la línea 1 y lleva a cabo cierres para efectuar trabajos de rehabilitación.

Las estaciones de la línea 1 que estarán cerradas hoy 25 de noviembre y 26 de noviembre, son las siguientes:

Las estaciones Nuevo León y Río Churubusco; ambas reabrirán el próximo 27 de noviembre.

¿Qué acciones se realizarán?

Se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento mayor y los trabajos consisten en el retiro de herrerías y soportes, colocación de mobiliario, cortinas y vidrios, así como instalación eléctrica e iluminación.

Metrobús explicó que por seguridad de la población usuaria, estos trabajos no pueden realizarse mientras se brinda servicio, por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad.

Durante los trabajos de adecuación, las estaciones involucradas no prestarán servicio hasta la conclusión de las mismas y algunas requerirán cierres nocturnos durante el proceso de diagnóstico previo al cierre total.

Metrobús comparte las fechas programadas para los cierres que se realizarán en distintas líneas hasta el 5 de diciembre, de manera escalonada, a través de sus redes sociales y en las pantallas del sistema en la página web (www.metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB).

