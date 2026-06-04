Para fortalecer la atención a niñas, adolescentes y mujeres durante el Mundial de Futbol, la alcaldía Cuauhtémoc presentó el punto violeta número 500, donde podrán recibir atención y resguardo en caso de vivir una situación de riesgo o violencia.

El punto 500 será una unidad móvil que recorrerá las zonas de la demarcación con alta afluencia durante la justa mundialista, pero después del evento deportivo seguirá operando en recorridos nocturnos y estratégicos.

Por su parte, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega explicó que los puntos violetas están distribuidos en mercados, comercios, hoteles, espacios comunitarios, entre otros, donde las mujeres pueden tener acceso con facilidad.

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Añadió que detrás de cada sitio como estos hay personas capacitadas, protocolos, atención psicológica, orientación jurídica y un compromiso en acompañar a las mujeres durante su proceso.

“Hoy estamos celebrando 500 oportunidades para que una mujer encuentre ayuda cuando más lo necesita”, refirió la edil durante el evento ante invitados y periodistas.

Alcaldía Cuauhtémoc alcanza 500 Puntos Violeta; refuerzan protección para mujeres y menores durante el Mundial 2026. Foto: Aturo Ordaz Díaz

De igual manera, se presentó el Protocolo para la Protección de niñas, niños y adolescentes, el cual tiene como objetivo establecer mecanismos para atender a esta población que se encuentre en una situación de riesgo.

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En ese sentido, la directora general de Desarrollo Social, Verónica Juárez Piña, explicó que con ello se atenderán casos de extravío, violencia, trata de personas, explotación, trabajo infantil o consumo de sustancias.

Detalló que esta estrategia se implementará a través de la red de puntos violeta donde los establecimientos recibirán capacitación para identificar situaciones de vulnerabilidad y activar los mecanismos de atención correspondiente.

“Con esto la alcaldía Cuauhtémoc fortalece su capacidad de respuesta y consolida una red de espacios seguros para mujeres, niños y adolescentes”, subrayó.

LL