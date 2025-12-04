La presidena Claudia Sheinbaum Pardo invitó a acudir este sábado 6 de diciembre al Zócalo capitalino para celebrar los siete años de la Cuarta Transformación.

Mediante un video compartido en redes sociales, Sheinbaum Pardo acusó que este último mes el gobierno federal ha vivido "una andanada de campañas, calumnias, en contra de lo que representamos, han inventado una cantidad de cosas tremendas, y todo porque somos un movimiento que hoy está en el poder, que no nos separamos del pueblo", dijo.

Frente al mural "La Historia de México", del artista Diego Rivera, la Presidenta defendió a la Cuarta Transformación.

En breve más información...

