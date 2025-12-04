Más Información
Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney
Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que lo que le mueve a conocer y reunirse por primera vez, mañana viernes, a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, así como reunirse también con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, es mostrar un símbolo de paz y amistad entre las tres naciones, así como poder acordar el rumbo de acuerdos comerciales.
Este jueves por la tarde-noche, la jefa del Ejecutivo federal viajará a Washington D.C. en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), para estar presente mañana viernes en la ceremonia del sorteo del Mundial de Futbol FIFA 2026.
En conferencia de prensa, la Mandataria federal consideró que el TMEC es muy importante para los tres países y además es la garantía de la competitividad de esta región del mundo frente al mundo entero.
Lee también Mundial 2026: Sheinbaum confirma que no asistirá a la inauguración en el Estadio Banorte; ¿por qué regalará su boleto?
"El estar los tres juntos, pues es un símbolo, y además un símbolo de amistad, porque nosotros lo que queremos, pues es paz y amistad entre nuestros pueblos y naciones.
"Por eso es, digamos, lo que me mueve a ir es estar los tres países juntos en un escenario deportivo, de paz, de unión, y al mismo tiempo, pues tener la oportunidad de conocer en persona al presidente Trump y poder, pues acordar hacia dónde continúa todo el proceso de acuerdos relacionados con el comercio".
San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua
mahc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]