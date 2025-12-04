Más Información

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Senado prevé dar fast track a minuta de Ley de Aguas; buscan que se presente directamente al Pleno

Senado alista debate por Ley de Aguas; policías blindan el recinto en espera de manifestantes

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

La presidenta afirmó que lo que le mueve a conocer y reunirse por primera vez, mañana viernes, a su homólogo de Estados Unidos, , así como reunirse también con el primer ministro de Canadá, , es mostrar un símbolo de paz y amistad entre las tres naciones, así como poder acordar el rumbo de acuerdos comerciales.

Este jueves por la tarde-noche, la jefa del Ejecutivo federal viajará a Washington D.C. en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (), para estar presente mañana viernes en la ceremonia del sorteo del .

En conferencia de prensa, la Mandataria federal consideró que el TMEC es muy importante para los tres países y además es la garantía de la competitividad de esta región del mundo frente al mundo entero.

"El estar los tres juntos, pues es un símbolo, y además un símbolo de amistad, porque nosotros lo que queremos, pues es paz y amistad entre nuestros pueblos y naciones.

"Por eso es, digamos, lo que me mueve a ir es estar los tres países juntos en un, de paz, de unión, y al mismo tiempo, pues tener la oportunidad de conocer en persona al presidente Trump y poder, pues acordar hacia dónde continúa todo el proceso de acuerdos relacionados con el comercio".

