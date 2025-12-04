La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que reconocerá “las conquistas del pueblo de México”, este sábado 6 de diciembre en el Zócalo, como parte de la celebración por “los 7 años de la transformación”.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo respondió si marchará e indicó que en su mensaje también hará referencia “hacia dónde vamos”, “dónde va la Cuarta Transformación” y “por qué tenemos que seguir luchando”.

“No, es concentración. Hay muchas marchas que van a llegar, lo he visto en las redes; jóvenes y otros se están organizando para llegar desde algún punto, pero no, en mi caso, vamos nada más aquí al Zócalo”, dijo al ser cuestionada si marchará.

Declaró que el movimiento de la autollamada 4T luchó para que se transformara el país y para cambiar al gobierno: “Y ahora, desde el gobierno, seguimos luchando para transformar a México todos los días, con otros instrumentos, con otros mecanismos”.

“Pero tenemos que seguir con la unión entre pueblo y gobierno, que nos permita seguir avanzando”, dijo al comentar que también hablará de “los retos hacia adelante” y por qué es importante mantener la austeridad republicana, gobernar con humildad y que no haya corrupción.

