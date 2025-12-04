Más Información

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Senado alista debate por Ley de Aguas; policías blindan el recinto en espera de manifestantes

Senado alista debate por Ley de Aguas; policías blindan el recinto en espera de manifestantes

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua

San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

Sheinbaum reconocerá “las conquistas del pueblo de México” en el Zócalo; responde si marchará este 6 de diciembre

Sheinbaum reconocerá “las conquistas del pueblo de México” en el Zócalo; responde si marchará este 6 de diciembre

La presidenta adelantó que reconocerá “las conquistas del pueblo de México”, este sábado 6 de diciembre en el Zócalo, como parte de la celebración por “los 7 años de la transformación”.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de diciembre en , Sheinbaum Pardo respondió si marchará e indicó que en su mensaje también hará referencia “hacia dónde vamos”, “dónde va la Cuarta Transformación” y “por qué tenemos que seguir luchando”.

“No, es concentración. Hay muchas marchas que van a llegar, lo he visto en las redes; jóvenes y otros se están organizando para llegar desde algún punto, pero no, en mi caso, vamos nada más aquí al Zócalo”, dijo al ser cuestionada si marchará.

Lee también

Declaró que el movimiento de la autollamada 4T luchó para que se transformara el país y para cambiar al gobierno: “Y ahora, desde el gobierno, seguimos luchando para transformar a México todos los días, con otros instrumentos, con otros mecanismos”.

“Pero tenemos que seguir con la unión entre pueblo y gobierno, que nos permita seguir avanzando”, dijo al comentar que también hablará de “los retos hacia adelante” y por qué es importante mantener la , gobernar con humildad y que no haya corrupción.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]