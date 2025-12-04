Más Información

La presidenta celebró la designación de al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de .

“La autonomía no quiere decir que no haya coordinación, la autonomía quiere decir que el Ejecutivo no influye en las decisiones de la , pero queremos coordinación para garantizar la paz y la seguridad en el país, que es fundamental, y disminuir la impunidad como lo hemos platicado en varias ocasiones”, declaró.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que Godoy Ramos es “una mujer honesta” y “profesional”, además que garantizó la autonomía de la FGR.

“Lo hace con profesionalismo, con mucha integridad y conoce ya el tema porque fue fiscal general en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que va a ser muy bueno para el país esta aprobación, me dio gusto también que recibió mucha aprobación, fueron 97 votos en el Senado y va a haber mucha más coordinación ahora, entre la , la Fiscalía, la Guardia Nacional.

“Y esperamos también que ella sea un liderazgo para fortalecer la relación con las fiscalías de los estados de la república”, expresó.

Indicó que depende de Godoy las veces que asista al , pero sí es importante que haya un representante de la FGR.

