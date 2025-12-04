La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la designación de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

“La autonomía no quiere decir que no haya coordinación, la autonomía quiere decir que el Ejecutivo no influye en las decisiones de la Fiscalía General de la República, pero queremos coordinación para garantizar la paz y la seguridad en el país, que es fundamental, y disminuir la impunidad como lo hemos platicado en varias ocasiones”, declaró.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que Godoy Ramos es “una mujer honesta” y “profesional”, además que garantizó la autonomía de la FGR.

Lee también Ernestina Godoy en la FGR divide opiniones; morenistas resaltan “honestidad a prueba de balas” y oposición acusa farsa

“Lo hace con profesionalismo, con mucha integridad y conoce ya el tema porque fue fiscal general en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que va a ser muy bueno para el país esta aprobación, me dio gusto también que recibió mucha aprobación, fueron 97 votos en el Senado y va a haber mucha más coordinación ahora, entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía, la Guardia Nacional.

“Y esperamos también que ella sea un liderazgo para fortalecer la relación con las fiscalías de los estados de la república”, expresó.

Indicó que depende de Godoy las veces que asista al gabinete de Seguridad, pero sí es importante que haya un representante de la FGR.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr