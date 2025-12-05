Más Información

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen reunión trilateral; ocurre luego del sorteo del Mundial

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Liberan productores agrícolas cruces fronterizos en Ciudad Juárez tras aprobación de la Ley de Aguas Nacionales

Suspenden apertura de juicio contra joven golpeada en marcha de la Generación Z; es acusada de tentativa de homicidio

Asistencia de Sheinbaum en sorteo del Mundial 2026 manda mensaje de certidumbre y confianza: Concanaco

Mundial 2026: “Vengo a representar muy orgullosa a la CDMX”, asegura Brugada desde Washington D.C.

Reportan desaparición del periodista Baruch Alejandro en Reynosa, Tamaulipas

Reportan dos sismos de baja magnitud al sur de Muna, Yucatán

Esta tarde, luego del sorteo para el Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo su primera reunión trilateral con sus homólogos de Estados Unidos y de Canadá.

Según la mandataria mexicana, la conversación giró en torno a la oportunidad histórica que representa la Copa Mundial de Futbol 2026 para los tres países, no sólo como un evento deportivo de gran alcance, sino como una plataforma para fortalecer la cooperación regional.

"Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos", destacó tras el encuentro que fue en el John F. Kennedy Center.

"En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos.

"Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos", tuiteó Sheinbaum. El mensaje de la presidenta fue acompañado de dos fotografías.

"Fue una reunión cordial, me voy con una sensación positiva", dijo la mandataria a la prensa a su salida del lugar. Afirmó que la reunión duró casi una hora.

"Lo importante es que vamos a seguir trabajando. Ese es el mensaje más importante", dijo.

Dejó ver la posibilidad de regresar posteriormente a Washington DC, a invitación del presidente Trump: "Me invito a que viniera nuevamente, acordaremos una fecha", afirmó.

Previamente, los tres mandatarios estuvieron juntos durante la ceremonia del sorteo. Las cámaras los captaron sonriendo y comentando. Trump incluso bailó al ritmo de YMCA.

El sorteo definió a , a celebrarse en los tres países a partir del 11 de junio de 2026.

Información en desarrollo.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablan entre sí durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025. Foto: AFP
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablan entre sí durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025. Foto: AFP

