Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Esta tarde, luego del sorteo para el Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo su primera reunión trilateral con sus homólogos de Estados Unidos y de Canadá.

Según la mandataria mexicana, la conversación giró en torno a la oportunidad histórica que representa la Copa Mundial de Futbol 2026 para los tres países, no sólo como un evento deportivo de gran alcance, sino como una plataforma para fortalecer la cooperación regional.

"Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos", destacó tras el encuentro que fue en el John F. Kennedy Center.

"En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos.

"Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos", tuiteó Sheinbaum. El mensaje de la presidenta fue acompañado de dos fotografías.

"Fue una reunión cordial, me voy con una sensación positiva", dijo la mandataria a la prensa a su salida del lugar. Afirmó que la reunión duró casi una hora.

"Lo importante es que vamos a seguir trabajando. Ese es el mensaje más importante", dijo.

Dejó ver la posibilidad de regresar posteriormente a Washington DC, a invitación del presidente Trump: "Me invito a que viniera nuevamente, acordaremos una fecha", afirmó.

Previamente, los tres mandatarios estuvieron juntos durante la ceremonia del sorteo. Las cámaras los captaron sonriendo y comentando. Trump incluso bailó al ritmo de YMCA.

El sorteo definió a los grupos del mundial, a celebrarse en los tres países a partir del 11 de junio de 2026.

Información en desarrollo.

