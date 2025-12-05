Más Información

Un avión de Latam debió evacuar a 169 pasajeros la noche del jueves en el aeropuerto internacional de Guarulhos en São Paulo, el mayor de , tras un incendio en un equipamiento de carga, sin dejar heridos.

El incidente ocurrió durante el embarque de un vuelo que cubriría la ruta doméstica de São Paulo a Porto Alegre, informó el viernes la aerolínea brasileña en un comunicado.

Latam dijo que el fuego se originó en "un equipamiento" de una empresa externa para carga de la aeronave, un Airbus A320.

"El humo generado por el equipo activó los protocolos de seguridad", según la aerolínea, que explicó que los pasajeros fueron evacuados mediante la pasarela de embarque y los toboganes de emergencia.

Videos difundidos en redes sociales muestran llamas cerca de la parte inferior del avión y gran cantidad de humo. En otras imágenes se observa a los pasajeros deslizándose por los toboganes y saliendo por la pista.

"No hubo heridos y la situación fue rápidamente controlada", señaló Latam.

Durante 10 minutos se suspendió el abastecimiento de combustible a otras aeronaves, según la concesionaria GRU Airport, que gestiona el terminal.

Latam dijo que ofreció asistencia a los afectados, y un total de 159 pasajeros arribaron finalmente a Porto Alegre en la madrugada del viernes, mientras los 10 restantes serían acomodados en otros vuelos o se trasladarían por tierra.

La concesionaria del aeropuerto informó que colaborará en la investigación del incidente.

