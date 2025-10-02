Más Información

Dos aviones operados por una subsidiaria de Delta en la pista del aeropuerto LaGuardia de , indicaron autoridades y la aerolínea.

El incidente, que involucró dos aviones de Endeavor Air, ocurrió a las 21H58 locales (01H58 GMT del jueves) mientras uno estaba aterrizando y el otro preparándose para despegar, según un comunicado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Una persona fue llevada al hospital tras sufrir "lesiones que no amenazan su vida", añadió. Delta informó sobre una lesión menor a un asistente de vuelo.

Imágenes compartidas por medios estadounidenses, que la AFP no pudo verificar de inmediato, mostraron daños en el morro de uno de los aviones.

La autoridad portuaria indicó que las operaciones en LaGuardia, uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos, no se interrumpieron.

Delta, la empresa matriz de Endeavor Air, dijo que "trabajará con todas las autoridades para revisar" las medidas de seguridad tras el accidente que describió como "una colisión a baja velocidad mientras rodaban por la pista".

Citando información preliminar, Delta señaló que el ala del avión que estaba rodando antes de su partida hacia Roanoke, Virginia, hizo "contacto con el fuselaje de la aeronave que estaba llegando".

Los dos aviones transportaban un total de 93 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo, agregó Delta.

mcc

