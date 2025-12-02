Cuautitlán Izcalli, Mex.- La lavandería Ultra Clean, donde ayer sujetos armados ingresaron para disparar en contra de 3 personas y que dejó como saldo 2 fallecidos, quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

En el negocio situado en la plaza comercial Arkana Norte, la Fiscalía mexiquense colocó un sello y la entrada quedó acordonada con cinta amarilla, tras el ataque ocurrido alrededor de las 5:00 de la tarde del 1 de diciembre.

Además, en el área de estacionamiento, frente al local de la lavandería donde fueron hallados más de 30 casquillos percutidos, hay presencia de una patrulla de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli.

Los locales ubicados a un lado de la lavandería siguen cerrados y de acuerdo con testimonios, “todo pasó muy rápido” y los agresores escaparon a bordo de motocicletas.

De acuerdo con el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, un hombre de 23 años, quien acompañaba a los occisos, con residencia en Culiacán, Sinaloa, indicó que fueron atacados directamente por tres hombres.

