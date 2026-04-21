Trump extiende alto el fuego con Irán; espera propuesta para avanzar en acuerdo

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, a petición de Paquistán, ha decidido extender el alto el fuego que debía vencer el miércoles hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

En una declaración difundida por la Casa Blanca, Trump señaló que el gobierno de Irán está "seriamente fracturado" y dijo haber recibido una petición para ampliar la tregua, que expiraba hoy, de parte de Asim Munir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Paquistán, a quien Trump llama "mariscal", y de Shehbaz Sharif, primer ministro paquistaní.

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"Nos han pedido suspender los ataques contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada".

Por lo anterior, añadió Trump, "he ordenado a nuestro ejército mantener el bloqueo y, en todos los demás aspectos, mantenerse listo y dispuesto, y extiendo el cese el fuego hasta que la propuesta [de paz] sea presentada y se concluyan las discusiones, en un sentido u otro".

STATEMENT BY PRESIDENT DONALD J. TRUMP: pic.twitter.com/ATdRyY1qqK — The White House (@WhiteHouse) April 21, 2026

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Horas antes, Trump había pedido a Irán liberar a ocho mujeres que, dijo, iban a ser ahorcadas en el país persa, que negó esta versión.

Paquistán, que ha fungido como mediador en las negociaciones, había pedido a ambas partes extender la tregua para dar más tiempo a las negociaciones de paz que pongan fin a la guerra que se inició cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, el pasado 28 de febrero.

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