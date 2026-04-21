Donald Trump acusó a Irán de incumplir reiteradamente el alto el fuego con Estados Unidos que está a punto de expirar, en un contexto de incertidumbre sobre un eventual relanzamiento de las negociaciones, a las que Teherán aún no ha enviado una delegación a Islamabad, Paquistán, donde está previsto que se reunirían.

En medio de las dudas sobre si se mantendrá la tregua más allá del miércoles, el presidente estadounidense alardeó de la "sólida posición" de su país de cara a eventuales negociaciones en Paquistán.

"Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción", declaró Trump a la cadena CNBC, pese a que Irán ha expresado reiteradamente su desconfianza hacia Washington y lo acusa de no actuar de buena fe.

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Horas antes, la televisión estatal iraní indicó que "ninguna delegación" había partido rumbo a Paquistán, donde se celebró una primera ronda de negociaciones de alto nivel a principios de este mes.

En su red social Truth Social, Trump acusó a Irán de violar el alto al fuego en "numerosas ocasiones", una recriminación que Teherán también hace a Washington.

El mandatario republicano ya acusó a Irán de disparar contra buques en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de hidrocarburos obstruida desde el inicio del conflicto en Medio Oriente que trastocó la economía global.

Teherán afirma que el bloqueo estadounidense y la incautación de un barco violaron el acuerdo de alto al fuego.

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JD Vance retrasa viaje a Paquistán y crece incertidumbre sobre negociaciones

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, iba a viajar a Paquistán este martes por la mañana pero retrasó su partida, sin que se haya fijado una nueva hora, mientras aumenta la incertidumbre sobre si se celebrará la segunda ronda de conversaciones con Irán para poner fin a la guerra.

Fuentes del gobierno estadounidense informaron a medios como The New York Times y la cadena CNN que el vicepresidente tiene previsto participar este martes en reuniones en la Casa Blanca.

Vance tenía previsto haber salido ya de Washington con destino a Islamabad pero la República Islámica no se ha comprometido todavía a enviar una delegación a la capital paquistaní.

El vicepresidente, que lideró las negociaciones del 11 y 12 de abril en Islamabad que concluyeron sin acuerdo, viajaría acompañado del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump.

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Pero el Gobierno de Paquistán afirmó que continúa a la espera de una confirmación formal de asistencia por parte de la delegación iraní.

El miércoles vence la tregua de dos semanas en la guerra de Irán y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que no quiere prolongarla si no hay un acuerdo.

El Ejército iraní afirmó este martes que está preparado para responder de manera decisiva a cualquier violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran un buque iraní en el mar de Omán.

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