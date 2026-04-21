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El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos tiene una posición de negociación muy sólida, antes de una nueva ronda de conversaciones con Irán en Paquistán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.
"Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción... Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte", dijo Trump a la cadena televisiva CNBC.
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