El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos tiene una posición de negociación muy sólida, antes de una nueva ronda de conversaciones con Irán en Paquistán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

"Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción... Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte", dijo Trump a la cadena televisiva CNBC.

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