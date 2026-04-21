Washington/Teherán.— A menos de dos días de que expire el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, la incertidumbre reinaba en torno a una eventual reanudación de las negociaciones de paz en Paquistán.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Ghalibaf, que lidera la delegación de Teherán en las conversaciones, advirtió la madrugada del martes que su país no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”.

Ghalibaf volvió a denunciar violaciones del alto el fuego actual por parte de Estados Unidos y su cerco naval a los puertos iraníes, además de asegurar que Irán está preparando nuevas estrategias de cara a reanudar la confrontación bélica.

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“Al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, Trump quiere convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición y justificar nuevas hostilidades a su antojo”, escribió el líder negociador iraní en un mensaje en X.

Ghalibaf afirmó que Irán no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, y que mientras ha durado el alto el fuego Teherán se ha “preparado para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla”.

“En este momento, mientras hablo, no tenemos ningún plan para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto”, declaró a su vez el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, que puso en duda la “seriedad” de Washington en el proceso diplomático. El domingo, la agencia oficial IRNA había mencionado la ausencia de una “perspectiva clara de negociaciones fructíferas”.

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Las tensiones aumentaron después de que la Marina de Estados Unidos atacara y se apoderara el domingo de un barco que —según dijo— intentaba evadir su bloqueo de los puertos iraníes.

Ante la incertidumbre, los precios del petróleo volvieron a subir. El barril de Brent del mar del Norte —referente internacional— subió 5.64%, hasta los 95.48 dólares. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), avanzó 6.87% hasta los 89.61 dólares.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump emitió mensajes contradictorios sobre el camino a seguir con Irán.

En su plataforma Truth Social, Trump dijo que “no estoy bajo ninguna presión en absoluto, aunque todo sucederá relativamente rápido”, y en declaraciones a Bloomberg News, el mandatario afirmó que es “altamente improbable” que renueve el alto el fuego.

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Dijo que aún espera enviar a su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente JD Vance, a la capital Islamabad para las conversaciones. Pero, al mismo tiempo, advirtió que sólo levantará el bloqueo a Irán cuando haya un acuerdo.

De acuerdo con el comando central estadounidense, la Armada ha impedido la navegación de unos 27 navíos desde que inició el bloqueo naval a las costas de Irán.

Sólo cuatro buques han atravesado el estrecho de Ormuz en un sentido u otro, según la empresa de seguimiento marítimo Kpler.

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Irán restringió el tráfico a través del estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el mar abierto, poco después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero para iniciar la guerra. Estados Unidos también ha impuesto un bloqueo de puertos iraníes. En tiempos de paz, aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo pasa por el estrecho.

Trump arremetió contra los críticos de la guerra en su país que lo instan a poner fin al conflicto. “¿Qué tan malo es que cuando estás en medio de negociaciones y tienes a los iraníes en una posición perfecta, incluyendo estar militarmente derrotados, y tienes a demócratas y algunos republicanos pidiendo que llegue a un acuerdo ahora mismo?”, dijo Trump al New York Post.

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Acuerdo Israel-UE, en vilo

Este martes, los países de la Unión Europea debatirán su acuerdo de asociación con Israel, a petición de varios de ellos, entre ellos España, informó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, quien expresó cautela sobre el resultado de estas conversaciones.

El presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, anunció el domingo que pedirá a la Unión Europea que “rompa” el pacto de asociación con Israel, al considerar que el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu “viola el derecho internacional” con sus campañas bélicas.

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