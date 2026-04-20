Washington/Teherán.— La Armada estadounidense abrió fuego en el golfo de Omán contra un carguero iraní y tomó el control del mismo luego de que la nave intentara romper el bloqueo estadounidense a los puertos de Irán, afirmó en sus redes el presidente Donald Trump. Teherán respondió que el acto fue una violación del alto el fuego y lo denunció como piratería, según informó la emisora ??estatal iraní.

El carguero Touska, con bandera iraní, “intentó evadir nuestro bloqueo marítimo y las cosas no les salieron bien”, escribió el presidente estadounidense.

Un destructor estadounidense interceptó el carguero “en el golfo de Omán y le advirtió que se detuviera”, pero ante la negativa de la tripulación, el buque de guerra disparó contra la sala de máquinas. Ahora “tenemos la custodia total del buque”, aseguró Trump.

No estaba claro si alguien había resultado herido. El Comando Central de Estados Unidos, que no respondió a las preguntas, dijo que el destructor había emitido “repetidas advertencias durante un periodo de seis horas”.

El Touska está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló.

Según los últimos datos disponibles del sitio web Marine Traffic, el portacontenedores Touska, que zarpó de Malasia el 12 de abril, se encontraba a unos 45 kilómetors de la costa sur de Irán, cerca de la ciudad de Chabahar, unas seis horas antes del anuncio de Trump. “Advertimos que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán pronto responderán y tomarán represalias contra esta piratería armada estadounidense”, concluía publicación iraní.

El lunes tendrá lugar en Islamabad, Paquistán, la segunda ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, a la que asistirá el vicepresidente estadounidense, JD Vance, según anunció ayer Trump.

“Si Irán no firma este acuerdo, todo el país va a volar por los aires”, dijo Trump. El medio semioficial Tasnim informó que “Irán no tiene previsto enviar una delegación negociadora en la actualidad”. Tasnim afirmó que no habría conversaciones mientras Estados Unidos continúe imponiendo un bloqueo marítimo a los puertos iraníes.

La emisora ??estatal iraní informó que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, le dijo a su homólogo paquistaní en una llamada telefónica que las recientes acciones, la retórica y las contradicciones de EU eran señales de “malas intenciones y falta de seriedad en la diplomacia”.

Paquistán no confirmó una segunda ronda de conversaciones, pero las autoridades comenzaron a reforzar la seguridad en Islamabad. Un funcionario regional involucrado en las gestiones indicó que los mediadores estaban ultimando los preparativos y que equipos de seguridad estadounidenses de avanzada se encontraban en el terreno.

La Casa Blanca anunció que el vicepresidente JD Vance, quien lideró la primera ronda de conversaciones históricas cara a cara durante 21 horas el fin de semana pasado, encabezará la delegación estadounidense a Paquistán junto con los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.

También ayer, un buque de CMA CGM “fue objeto de disparos de advertencia” en el estrecho de Ormuz, informó el grupo naviero francés a la AFP el domingo.

Irán el viernes levantó el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, pero el sábado anunció que recuperaba el “control estricto” del estrecho en respuesta a la decisión estadounidense de mantener el bloqueo de sus puertos.

En un mensaje anterior publicado el domingo por la mañana en Truth Social, Trump acusó a Teherán de violar el alto el fuego al lanzar ataques el sábado en el estrecho de Ormuz, dirigidos, según dijo, contra un buque francés y otro británico, entre otros.

Mientras, las autoridades de EU arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a una ciudadana iraní acusada de trafico de armas que eran fabricadas en el país persa y se enviaban a Sudán, un país sumido en una guerra civil.

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró en su tercera visita a Israel como jefe de Estado, que la guerra contra Irán lanzada por Israel y EU es “lo correcto”. Agencias

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