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El armador francés CMA CGM indicó este domingo que uno de sus cargueros fue blanco de disparos en el que no provocaron víctimas pero le obligaron a dar media vuelta.

Según indicó la compañía a la televisión BFMTV el navío recibió varios disparos de disuasión este sábado, sin precisar su procedencia.

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La, por su parte, señaló que el barco sufrió daños, sin más precisiones.

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