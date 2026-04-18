El papa León XIV dijo que "no me interesa en absoluto" debatir con el presidente estadounidense Donald Trump sobre la guerra con Irán, pero que continuaría predicando el mensaje evangélico de paz.

El líder católico habló con los periodistas a bordo del avión papal que volaba de Camerún a Angola.

Abordó la polémica en torno a las críticas de Trump a su mensaje de paz, que han acaparado los titulares esta semana. Sin embargo, el papa estadounidense también quiso aclarar la situación, insistiendo en que su predicación no va dirigida a Trump, sino que refleja el mensaje más amplio del Evangelio: la paz.