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Solo unas horas después de haber reabierto el estrecho de Ormuz, Irán cerró de nuevo el estratégico paso marítimo este sábado en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.
Tras el cierre, el presidente Donald Trump dijo que Teherán no puede chantajear a EU con amenazas sobre Ormuz; las tensiones crecen este sábado, mientras la frágil tregua entre ambos bandos se tambalea.
Checa aquí cada detalle de la jornada.
Lee también Irán niega negociación para enviar su uranio a EU; "nunca se ha planteado en negociaciones", aclara
Mundo 08:34 AM
Irán revisa "nuevas propuestas" recibidas de EU, pero advierte que no hará “ninguna concesión”
Irán afirmó que está evaluando nuevas propuestas presentadas por Estados Unidos a través de Paquistán, pero advirtió que no hará “ninguna concesión” en las negociaciones y que mantendrá un control estricto sobre el estrecho de Ormuz mientras persista el conflicto.
“La República Islámica de Irán está evaluando (las propuestas de EU) y no ha dado aún una respuesta”, afirmó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
El Consejo explicó que el jefe del Ejército de Paquistán, el mariscal de campo Asim Munir, que concluyó hoy una visita de tres días a Teherán en un esfuerzo por reanudar el diálogo entre las partes, transmitió a las autoridades iraníes las nuevas propuestas estadounidenses, sin precisar de qué se tratan.
Mundo 08:27 AM
Líbano investiga ataque contra la FINUL en el que murió un casco azul francés
El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, anunció que dio "instrucciones estrictas" para investigar inmediatamente el ataque contra la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) en el que murió un casco azul francés y otros tres resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en el sur del país.
En un comunicado en sus redes sociales, el mandatario libanés condenó enérgicamente el incidente y anunció una "investigación inmediata" con el fin de esclarecer las circunstancias del ataque y exigir responsabilidades a los autores.
"Esta conducta irresponsable causa un grave perjuicio al Líbano y a sus relaciones con los países amigos que le apoyan en todo el mundo", afirmó Salam.
Mundo 08:21 AM
Papa León XIV: “no me interesa en absoluto” debatir con Trump
El papa León XIV dijo que "no me interesa en absoluto" debatir con el presidente estadounidense Donald Trump sobre la guerra con Irán, pero que continuaría predicando el mensaje evangélico de paz.
El líder católico habló con los periodistas a bordo del avión papal que volaba de Camerún a Angola.
Abordó la polémica en torno a las críticas de Trump a su mensaje de paz, que han acaparado los titulares esta semana. Sin embargo, el papa estadounidense también quiso aclarar la situación, insistiendo en que su predicación no va dirigida a Trump, sino que refleja el mensaje más amplio del Evangelio: la paz.
Mundo 08:03 AM
Trump dice que Irán no puede "chantajear" a EU con amenazas sobre el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dice que Irán no puede "chantajear" a EU con amenazas sobre el estrecho de Ormuz.
Mundo 07:57 AM
Macron reporta la muere de un soldado francés en Líbano
Un militar de Francia murió y tres resultaron heridos tras un ataque contra los cascos azules de la ONU, anunció el presidente galo Emmanuel Macron, quien apuntó al movimiento proiraní Hezbolá.
Según el Ministerio de Defensa, el soldado murió por "un disparo directo" en "una emboscada".
Mundo 07:56 AM
Israel establece una "línea amarilla" de demarcación en Líbano
El ejército de Israel ha establecido una "línea amarilla" de demarcación en el sur del Líbano, como hizo en la Franja de Gaza para delimitar la zona controlada por sus tropas.
En un comunicado en el segundo día de tregua, las fuerzas armadas israelíes señalaron que habían atacado a unos sospechosos que se aproximaban desde el norte hacia esta "línea amarilla", que no había sido mencionada hasta ahora.
Mundo 07:53 AM
Reino Unido reporta ataque a un portacontenedores al noreste de Omán
El centro de operaciones de comercio marítimo del Reino Unido informó que un proyectil desconocido impactó contra un buque portacontenedores, a 25 millas náuticas (46 kilómetros) al noreste de Omán.
Según el comunicado, algunos contenedores del buque resultaron dañados.
Este ataque es el segundo del sábado, después de que dos lanchas patrulleras de la Guardia Revolucionaria iraní abrieran fuego contra un petrolero que transitaba por esa vía marítima clave.
Mundo 07:52 AM
Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de EU; reportan que lanchas iraníes disparan a petrolero
Irán anunció este sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.
Además, dos lanchas cañoneras de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz, reportó el sábado la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico. Indicó que el petrolero y la tripulación estaban a salvo, pero no identificó ni la embarcación ni su destino. TankerTrackers.com dijo que varios buques se vieron obligados a dar la vuelta en el estrecho, incluido un superpetrolero con bandera india, después de que Irán les disparara.
Mundo 07:42 AM
Fuerzas navales iraníes están listas para infligir "nuevas derrotas" al enemigo, dice Jamenei
Las fuerzas navales de Irán están preparadas para infligir "nuevas derrotas" al enemigo, según un mensaje escrito del guía supremo Mojtaba Jamenei, publicado poco después de la decisión de Teherán de volver a cerrar el estrecho de Ormuz frente al bloqueo estadounidense de sus puertos.
Mundo 07:40 AM
Aún sin fecha para nuevas negociaciones entre Washington y Teherán
El vicecanciller de Irán, Saed Jatibzadeh, señaló que todavía no hay una fecha fijada para la próxima ronda de conversaciones entre Teherán y Washington.
En un foro diplomático en el sur de Turquía, el alto funcionario también aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, "tuitea y habla mucho".
Mundo 07:38 AM
Estados Unidos "no puede imponer su voluntad" en Ormuz
El vicecanciller de Irán aseguró en el mismo foro que Estados Unidos "no puede imponer su voluntad" en el estrecho de Ormuz ni "poner bajo sitio a Irán".
Mundo 07:37 AM
8 petroleros y metaneros cruzaron el estrecho de Ormuz el sábado
La empresa de seguimiento de tráfico marítimo Kpler señaló que al menos ocho buques petroleros y metaneros consiguieron cruzar el sábado temprano el estrecho de Ormuz durante las horas en que Irán lo mantuvo abierto del viernes al sábado.
mcc
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