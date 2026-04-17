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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que sus reservas de no iban a ser trasladadas "a ningún lugar" aunque el presidente estadounidense, , había dicho que Teherán había aceptado entregarlas.

"El uranio enriquecido de Irán no va a ser trasladado a ningún lugar", dijo el portavoz del ministerio, Esmail Baqai, a la televisión estatal.

Una "transferencia del uranio enriquecido de Irán a Estados Unidos nunca se ha planteado en las negociaciones", aclaró.

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"Estados Unidos recibirá todo el 'polvo' nuclear generado por nuestros grandes bombarderos B2", escribió Trump en su plataforma Truth Social en alusión al uranio enriquecido enterrado por los ataques estadounidenses del año pasado.

Pero Baqai dijo que las recientes conversaciones han sido para resolver el conflicto y no sobre recuperar el Uranio de.

"Las negociaciones anteriores se centraron en la cuestión nuclear, pero ahora las negociaciones se centran en poner fin a la guerra y, naturalmente, el abanico de temas tratados se ha ampliado y diversificado", dijo.

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"El plan de 10 puntos para levantar las sanciones es muy importante para nosotros. La cuestión de la compensación por los daños sufridos durante la guerra impuesta es de una particular importancia", agregó.

Antes de los ataques estadounidenses de junio de 2025 en sitios nucleares en Irán, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) calculó que ese país poseía aproximadamente 440 kg de uranio enriquecido al 60%, muy por encima del límite del 3,67% establecido por un acuerdo de 2015 del que se retiró posteriormente.

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cc/bmc

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