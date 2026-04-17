Más Información
Caso Edith Guadalupe: Fiscal anuncia consecuencias para funcionarios; " vamos a llevar ante la justicia a quien resulte responsable"
"Viva la paz siempre": el mensaje de Sheinbaum en España; comunidad mexicana recibe a la Presidenta en Barcelona
México, de los más afectados en América por conflicto en Medio Oriente, prevé FMI; ningún país se librará del aumento de la inflación
Familiares de Edith Guadalupe encabezaron búsqueda que llevó al hallazgo de su cuerpo; acusan omisiones de Fiscalía de CDMX
Agreden a reportero durante transmisión en vivo en Saltillo; Red de Periodistas de Coahuila condena el hecho
Restos óseos hallados en límites de Tláhuac y Chalco, reflejo de una crisis, aseguran madres buscadoras; señalan que las autoridades han sido rebasadas
¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027
Rosa Icela Rodríguez evita responder si busca gubernatura en SLP; temas electorales no son de esta tribuna, dice en la mañanera
Rafael Marín Mollinedo visita a Mario Villanueva; exgobernador de Quintana Roo se encuentra en arresto domiciliario
Senador de Morena acusa chantaje de PT y PVEM por candidaturas rumbo a 2027; "ojalá reflexionen", desea
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que sus reservas de uranio enriquecido no iban a ser trasladadas "a ningún lugar" aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho que Teherán había aceptado entregarlas.
"El uranio enriquecido de Irán no va a ser trasladado a ningún lugar", dijo el portavoz del ministerio, Esmail Baqai, a la televisión estatal.
Una "transferencia del uranio enriquecido de Irán a Estados Unidos nunca se ha planteado en las negociaciones", aclaró.
Lee también Air Canada suspende vuelos a un aeropuerto de Nueva York por alza de combustible; reanudará viajes hasta finales de octubre
"Estados Unidos recibirá todo el 'polvo' nuclear generado por nuestros grandes bombarderos B2", escribió Trump en su plataforma Truth Social en alusión al uranio enriquecido enterrado por los ataques estadounidenses del año pasado.
Pero Baqai dijo que las recientes conversaciones han sido para resolver el conflicto y no sobre recuperar el Uranio de Irán.
"Las negociaciones anteriores se centraron en la cuestión nuclear, pero ahora las negociaciones se centran en poner fin a la guerra y, naturalmente, el abanico de temas tratados se ha ampliado y diversificado", dijo.
Lee también EU acusa al líder del Clan del Golfo, alias "Chiquito malo", de cargos terroristas; el imputado está prófugo
"El plan de 10 puntos para levantar las sanciones es muy importante para nosotros. La cuestión de la compensación por los daños sufridos durante la guerra impuesta es de una particular importancia", agregó.
Antes de los ataques estadounidenses de junio de 2025 en sitios nucleares en Irán, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) calculó que ese país poseía aproximadamente 440 kg de uranio enriquecido al 60%, muy por encima del límite del 3,67% establecido por un acuerdo de 2015 del que Estados Unidos se retiró posteriormente.
VIDEO: El saludo entre Giorgia Meloni y el primer ministro albanés que se volvió viral; de rodillas ante la primera ministra italiana
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]