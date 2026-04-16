Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán ha aceptado entregar sus reservas de uranio enriquecido y que ambas partes están "cerca" de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a seis semanas de conflicto.

"Han aceptado devolvernos el polvo nuclear", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca, utilizando el término con el que él mismo se refiere a las reservas de uranio enriquecido que, según Estados Unidos, podrían utilizarse para fabricar armas nucleares.

"Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo", añadió el mandatario estadounidense.

Lee también Trump anuncia alto al fuego entre Israel y Líbano por 10 días; "es la décima guerra que resuelvo"

Trump dijo que podría no tener que prorrogar el alto el fuego con Irán que expira el próximo 22 de abril.

"Nos está yendo muy bien (en las negociaciones). Puedo decirles que, tal vez, se produzca (un acuerdo) antes de eso. No estoy seguro de que sea necesario extender (la tregua)", en vigor desde el 8 de abril.

"Irán quiere llegar a un acuerdo y estamos tratando con ellos de manera muy cordial. Debemos asegurarnos de que no haya armas nucleares y si lo logramos, será un factor determinante. Y ellos están dispuestos a hacer hoy cosas que no estaban dispuestos a hacer hace dos meses", añadió el magnate neoyorquino antes de partir a Las Vegas para un evento de campaña para las próximas elecciones de noviembre.

A su vez, Trump aseguró, al igual que hizo horas antes su secretario de Guerra, Pete Hegseth, "que si no hay acuerdo, se van a reanudar los combates".

"Tenemos una muy buena relación con Irán en este momento. Es difícil de creer, pero creo que es una combinación de aproximadamente cuatro semanas de bombardeos y un bloqueo muy potente. El bloqueo es tal vez más potente que los bombardeos", aseguró el mandatario en referencia al bloqueo que Washington ha impuesto a los buques con origen o destino en puertos iraníes y que traten de cruzar el estrecho de Ormuz.

El bloqueo del paso marítimo -por el que transita buena parte del suministro de hidrocarburos global- por parte de Irán se activó después de que las conversaciones entre Washington y Teherán del pasado fin de semana no lograran acercar posturas en torno a la necesidad de incluir también a Libano en el plan. Sin embargo, este mismo jueves Trump anunció un cese el fuego entre Israel y Líbano, incluyendo Hezbolá, por 10 días.

El presidente estadounidense adelantó que podría viajar a Paquistán -que está mediando entre las partes- si se logra el acuerdo de paz con Irán.

"Podría ir, sí. Podría ir si el acuerdo se firma en Islamabad", indicó el mandatario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc