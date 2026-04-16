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Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que acordaron a partir de hoy un alto el fuego de 10 días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p. m. EST", escribió en su red Truth Social.

Trump señaló que ha ordenado al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, que "trabajen con Israel y el Líbano para lograr una PAZ duradera".

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“He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!”, sentenció Trump.

Aoun habló temprano con Trump para agradecerle sus esfuerzos para promover un alto el fuego con Israel.

"Durante la conversación, el presidente Aoun reiteró su agradecimiento por los esfuerzos que Trump está realizando para lograr un alto el fuego en el Líbano, y garantizar una paz y estabilidad duraderas, como paso previo a un proceso de paz", informó la Presidencia libanesa en un comunicado.

"También expresó su deseo de que estos esfuerzos continúen para alcanzar el alto el fuego lo antes posible", agrega la nota.

El presidente libanés ya había mantenido otra conversación telefónica este jueves con Marco Rubio, quien estuvo presente el martes en una reunión celebrada en Washington entre el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad.

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Beirut reclamaba un alto el fuego antes de continuar con conversaciones más detalladas.

Estados Unidos acordó un cese el fuego con Irán de dos semanas, mediado por Paquistán; Israel se apegó, pero mientras que el liderazgo paquistaní afirmó que incluía Líbano, donde Israel ha estado atacando al grupo proiraní Hezbolá, el gobierno de Netanyahu rechazó que fuera así y lanzó una ola masiva de ataques en Beirut que dejaron cientos de muertos e hicieron tambalear la tregua con Irán.

"Una demanda clave"

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, aplaudió el anuncio del cese el fuego y recordó que esta ha sido una demanda "clave" por parte de su gobierno desde el inicio del conflicto, hace más de seis semanas.

"Acojo con satisfacción el anuncio del alto el fuego declarado por el presidente (estadounidense, Donald) Trump, lo que ha sido una demanda clave del Líbano desde el primer día de la guerra y el principal objetivo de nuestro encuentro en Washington el martes", indicó Aoun en su cuenta de X.

"Quiero agradecer todos los esfuerzos regionales e internacionales realizados para alcanzar este resultado, especialmente por parte de Estados Unidos, Francia, los países de la Unión Europea y los países árabes", agregó Salam, que hizo una mención especial al apoyo de Arabia Saudí, Egipto, Catar y Jordania.

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ss/mcc

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