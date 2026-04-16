En la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán este jueves se mantiene el alto al fuego temporal; sin embargo, las conversaciones para llegar al fin del conflicto han fracasado, por lo que Paquistán y Qatar piden que continúe el diálogo para mantener el flujo de suministro por el estrecho de Ormuz.

Irán advirtió que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estratégico paso.

El jefe del ejército de Paquistán se reunió el miércoles en Teherán con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán como parte del más reciente esfuerzo diplomático para aliviar las tensiones en Medio Oriente y organizar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán después de casi siete semanas de guerra.

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 08:40 AM Jefe del Pentágono critica la "cobertura implacablemente negativa" de la guerra en Irán El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aleccionó a la prensa por su "cobertura implacablemente negativa" del conflicto en Irán, en otro ataque directo de la Administración del presidente, Donald Trump, a los medios, tras la polémica por la retirada de credenciales en el Pentágono.

"Simplemente no puedo evitar notar el interminable torrente de basura, la cobertura implacablemente negativa que ustedes no pueden resistirse a difundir, a pesar del histórico e importante éxito de este esfuerzo y del éxito de nuestras tropas", dijo Hegseth durante una comparecencia ante periodistas en el Pentágono.

El líder del rebautizado como Departamento de Guerra trazó paralelos con la cobertura mediática favorable, según dijo, de "la desastrosa y vergonzosa retirada de Afganistán" durante el Gobierno del expresidente demócrata Joe Biden y volvió a dar recomendaciones a los informadores de cómo escribir sus titulares.



Mundo 08:37 AM Presidente libanés se niega a hablar con primer ministro israelí El presidente de Líbano se negó el jueves a hablar con el primer ministro de Israel, poco antes de lo que hubiera sido la primera conversación directa entre los líderes de los dos países en más de 30 años, dijo a The Associated Press un funcionario del gobierno.

El presidente estadounidense Donald Trump había anunciado que los líderes hablarían sobre detener los combates entre Israel y el grupo libanés Hezbolá.

Pero el presidente libanés Joseph Aoun declinó hablar con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, reveló a The Associated Press un funcionario del gobierno familiarizado con los acontecimientos.



Mundo 08:36 AM Reino Unido se prepara para posibles escaseces de alimentos por conflicto en Oriente Medio El gobierno británico teme una posible escasez de dióxido de carbono (CO?), que podría afectar a la industria agroalimentaria, y prepara medidas si el estrecho de Ormuz permanece bloqueado debido al conflicto en Medio Oriente, informó el jueves el diario The Times.

Según el periódico, el gobierno estudió este escenario, entre otros, durante una reciente reunión de crisis organizada para evaluar las consecuencias de una prolongación del conflicto, desencadenado el 28 de febrero por ataques estadounidense-israelíes contra Irán.

En este escenario, el suministro de CO?, subproducto en particular de la fabricación de fertilizantes a partir de gas natural, podría disminuir un 18%, con consecuencias para numerosos sectores, entre ellos la agricultura y la industria agroalimentaria.



Mundo 08:26 AM Jefe del ejército paquistaní visita Irán para conversar sobre negociaciones con EU El influyente jefe del ejército de Paquistán se reunió en Irán con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, en el marco de las conversaciones en curso para organizar una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos.

Estados Unidos se mostró optimista sobre el diálogo con Irán y prosiguió sus esfuerzos de mediación entre Israel y Líbano, afirmando que sus "líderes" conversarán este jueves.

Paquistán acogió el pasado fin de semana un primer ciclo de negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar una solución duradera a la guerra en Medio Oriente, que concluyó sin acuerdo.



Mundo 07:53 AM EU advierte que usará la fuerza para mantener el bloqueo a las costas de Irán El Pentágono advirtió este jueves que Estados Unidos usará la fuerza si es necesario para hacer cumplir el bloqueo marítimo a Irán, que según aclaró el mando militar, va más allá del estrecho de Ormuz y se extiende a acciones contra la "flota oscura" que transporta crudo iraní en otras zonas como el Pacífico.

"Los buques que transiten hacia o desde puertos iraníes serán abordados para su interdicción e incautación: den la vuelta o prepárense para ser abordados. Si no cumplen este bloqueo, usaremos la fuerza", dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, en una rueda de prensa.

Según Caine, esta acción "es un bloqueo de los puertos y la costa de Irán, no un bloqueo del estrecho de Ormuz" y añadió que "la aplicación de esta medida tendrá lugar dentro de las aguas territoriales iraníes y en aguas internacionales".



Mundo 07:42 AM Israel amenaza a Irán con ataques "aún más dolorosos" si rechaza propuesta de EU; lo sitúa ante "encrucijada histórica" El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió a Irán de que se enfrenta a una "encrucijada histórica" y amenazó con nuevos ataques si Teherán no abandona su actual política en declaraciones compartidas por su oficina.

"Irán se encuentra ante una encrucijada histórica. (...) Este es su momento decisivo: entre un puente hacia el futuro y un abismo de aislamiento y destrucción", declaró el ministro, quien presentó como alternativa el abandono del "terror y las armas nucleares", en referencia a la postura israelí y a propuestas impulsadas por Estados Unidos.

El titular de Defensa sostuvo que, de continuar por la vía actual, Irán se enfrentará a consecuencias más graves que las ya sufridas. "Si el régimen iraní elige el segundo camino, pronto descubrirá que los objetivos que aún no hemos atacado son aún más dolorosos que los que ya hemos atacado", afirmó.



Mundo 07:29 AM Paquistán y Qatar piden que continúe el diálogo para mantener flujo de suministro por Ormuz El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, y el primer ministro de Paquistán, Shehbaz Sharif, reiteraron este jueves en Doha la importancia de continuar el diálogo para alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán con el que se mantenga el "buen flujo" de las cadenas de suministro por el estratégico estrecho de Ormuz.

Al Thani recibió a Sharif en su palacio en Doha, la segunda capital árabe que el jefe del Gobierno paquistaní visita en su gira por la zona, que inició el miércoles en Riad y le llevará también a Turquía.



Mundo 07:28 AM El Reino Unido elabora planes en caso de una escasez de alimentos por la guerra en Irán El Gobierno británico admitió este jueves que elabora planes de contingencia en caso de que el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán provoque una escasez de alimentos, después de que se filtrase a los medios esta posibilidad.

El ministro británico de Empresa y Comercio, Peter Kyle, salió al paso de una información publicada este jueves en el diario The Times que indica que el Reino Unido puede afrontar escasez de pollo, cerdo y otros alimentos este verano si el conflicto armado continúa.





Mundo 07:28 AM Israel intensifica sus ataques en sur de Líbano a la sombra de conversaciones para tregua El Ejército israelí intensifica sus ataques contra la zona de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que los líderes de Israel y el Líbano dialogarán este jueves por primera vez en décadas.

Según un comunicado castrense, la "intensificación" en el pueblo de Bint Jbeil continúa, con soldados de las unidades Egoz y Yahalom y la destrucción de "70 infraestructuras en tan solo un minuto" que el Ejército asocia con Hezbolá.





Mundo 07:28 AM Un alto el fuego en Líbano es "tan importante" como en Irán, dice presidente del Parlamento iraní El presidente del Parlamento iraní, una figura en ascenso dentro de la república islámica, afirmó este jueves que un "alto el fuego en Líbano (es) tan importante" como en Irán, en un mensaje publicado en Telegram.

"Sigo de cerca la situación en Líbano y el establecimiento de un alto el fuego en este país, una cuestión que consideramos primordial", precisó Mohama Baqer Qalibaf, al informar sobre una conversación con su homólogo libanés, Nabih Berri.





Mundo 07:27 AM Ejército israelí mata a palestino de 17 años e impide a una ambulancia socorrerlo a tiempo El Ejército israelí mató este jueves a un palestino de 17 años e impidió a una ambulancia acudir a tiempo a socorrerlo, durante una incursión militar en un municipio al noroeste de Jerusalén, confirmó el Ministerio de Sanidad palestino y una fuente de la Cruz Roja a EFE.

El fallecido ha sido identificado como Muhamad Murad Mahmud Raiyan, de 17 años y oriundo de Beit Duqqu, según el comunicado de Sanidad, mientras que una segunda persona resultó herida durante la incursión militar y el registro de viviendas.





Mundo 07:26 AM EU bloqueará puertos iraníes "el tiempo que sea necesario" Estados Unidos impedirá que cualquier embarcación entre o salga de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz "el tiempo que sea necesario", declaró el jueves el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el cuarto día del bloqueo.

"Durante el tiempo que sea necesario, mantendremos este bloqueo", afirmó el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa en Washington.





Mundo 07:26 AM EU asegura que está listo para reiniciar ataques si Irán no llega a un acuerdo El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este jueves que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para reanudar los ataques a Irán si Teherán no llega a un acuerdo de paz con Washington durante el actual cese el fuego temporal.

Hegseth indicó en una rueda de prensa en el Pentágono que los efectivos estadounidenses permanecen en la región para "implementar un bloqueo férreo" en el estrecho de Ormuz y asegurar una "posición óptima para reanudar las operaciones de combate en caso de que este nuevo régimen iraní tome una mala decisión y no acceda a un acuerdo".





Mundo 07:49 AM Papa León XIV arremete contra “tiranos” que devastan la Tierra con guerra y explotación El papa León XIV criticó al “puñado de tiranos” que están devastando la Tierra con guerra y explotación, mientras predicaba un mensaje de paz en Camerún, el epicentro de un conflicto separatista que grupos humanitarios han calificado como una de las crisis más desatendidas del mundo. En su mensaje desde la catedral de San José, dijo: “¡Bienaventurados los que trabajan por la paz!”, dijo. “Pero ay de aquellos que manipulan la religión y el propio nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo que es sagrado a la oscuridad y la inmundicia”.

Además, pidió un “cambio de rumbo decisivo” que se aleje del conflicto y de la explotación de la tierra y de su gente para beneficio militar o económico.



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