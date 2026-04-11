El ministro de Relaciones Exteriores de Paquistán instó el domingo a Estados Unidos e Irán mantener su acuerdo de tregua, luego de que sus negociaciones concluyeran sin un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

"Es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego", declaró el canciller paquistaní Ishaq Dar, cuyo gobierno albergó las negociaciones y sirvió como mediador.

Washington y Teherán acordaron una tregua de dos semanas mientras negociaban un acuerdo duradero de paz en la guerra de Oriente Medio, desatada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Pero las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán concluyeron el domingo sin un acuerdo.

"Pakistán ha tenido y continuará desempeñando su papel de facilitador del diálogo entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos de América en los días venideros", afirmó Dar en una breve transmisión en la televisión estatal.

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