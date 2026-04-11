Más Información

Aerolínea Magnicharters cancela vuelos programados para las próximas dos semanas; señala problemas logísticos

Aerolínea Magnicharters cancela vuelos programados para las próximas dos semanas; señala problemas logísticos

Identifican al tercer trabajador localizado sin vida en mina Santa Fe; se trata de Abraham Aguilera, originario de Guanajuato

Identifican al tercer trabajador localizado sin vida en mina Santa Fe; se trata de Abraham Aguilera, originario de Guanajuato

Acaban las negociaciones directas entre EU e Irán sin acuerdo; Vance afirma que eran “bastante flexibles”

Acaban las negociaciones directas entre EU e Irán sin acuerdo; Vance afirma que eran “bastante flexibles”

FOTOS: Lobo mexicano regresa a la Sierra Madre Occidental después de 50 años; liberan a familia en Durango

FOTOS: Lobo mexicano regresa a la Sierra Madre Occidental después de 50 años; liberan a familia en Durango

América vs Cruz Azul EN VIVO - Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX

América vs Cruz Azul EN VIVO - Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX

Reportan desaparecido al pastor evangélico, Benito Guevara, en la Sierra de Chilpancingo; acudió al poblado de San Vicente a predicar

Reportan desaparecido al pastor evangélico, Benito Guevara, en la Sierra de Chilpancingo; acudió al poblado de San Vicente a predicar

Doña Carlota: la razón detrás del doble homicidio en Chalco; "si no lo hacía, no la estuviera contando"

Doña Carlota: la razón detrás del doble homicidio en Chalco; "si no lo hacía, no la estuviera contando"

Alberto del Río "El Patrón" es puesto en libertad tras acuerdo legal; paga un millón de pesos a su esposa tras ser señalado de agresión

Alberto del Río "El Patrón" es puesto en libertad tras acuerdo legal; paga un millón de pesos a su esposa tras ser señalado de agresión

VIDEO: Increpan a Fernández Noroña en aeropuerto de Tijuana; acompáñame a la sala VIP, responde

VIDEO: Increpan a Fernández Noroña en aeropuerto de Tijuana; acompáñame a la sala VIP, responde

Confiscan casi dos millones de cigarros ilegales en el AICM; venían de China y Corea

Confiscan casi dos millones de cigarros ilegales en el AICM; venían de China y Corea

"El Italiano" suplica por su libertad tras más de 26 años en el Altiplano por secuestro; "Tengo miedo de morirme aquí adentro", dice

"El Italiano" suplica por su libertad tras más de 26 años en el Altiplano por secuestro; "Tengo miedo de morirme aquí adentro", dice

Dan de alta a Francisco Zapata, minero rescatado en Sinaloa tras permanecer atrapado 13 días; pide que lo lleven a contemplar el mar

Dan de alta a Francisco Zapata, minero rescatado en Sinaloa tras permanecer atrapado 13 días; pide que lo lleven a contemplar el mar

El ministro de Relaciones Exteriores de Paquistán instó el domingo a e Irán mantener su acuerdo de tregua, luego de que sus negociaciones concluyeran sin un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

"Es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego", declaró el canciller paquistaní Ishaq Dar, cuyo gobierno albergó las negociaciones y sirvió como mediador.

Washington y Teherán acordaron una tregua de dos semanas mientras negociaban un acuerdo duradero de paz en la guerra de Oriente Medio, desatada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Lee también

Pero las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán concluyeron el domingo sin un acuerdo.

"Pakistán ha tenido y continuará desempeñando su papel de facilitador del diálogo entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos de América en los días venideros", afirmó Dar en una breve transmisión en la televisión estatal.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas. Foto: Especial

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026. Foto: Especial

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores: requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026

Green Card. Foto: IA

¿Quiénes pueden solicitar la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos? Guía básica

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos

Mundo de Coca-Cola. Foto: ChatGPT

Museo Mundo de Coca‑Cola en Atlanta: ¿Qué hay? ¿Cuánto cuesta? ¿Vale la pena visitarlo?