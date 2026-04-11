Más Información
Aerolínea Magnicharters cancela vuelos programados para las próximas dos semanas; señala problemas logísticos
Identifican al tercer trabajador localizado sin vida en mina Santa Fe; se trata de Abraham Aguilera, originario de Guanajuato
Acaban las negociaciones directas entre EU e Irán sin acuerdo; Vance afirma que eran “bastante flexibles”
FOTOS: Lobo mexicano regresa a la Sierra Madre Occidental después de 50 años; liberan a familia en Durango
Reportan desaparecido al pastor evangélico, Benito Guevara, en la Sierra de Chilpancingo; acudió al poblado de San Vicente a predicar
Doña Carlota: la razón detrás del doble homicidio en Chalco; "si no lo hacía, no la estuviera contando"
Alberto del Río "El Patrón" es puesto en libertad tras acuerdo legal; paga un millón de pesos a su esposa tras ser señalado de agresión
"El Italiano" suplica por su libertad tras más de 26 años en el Altiplano por secuestro; "Tengo miedo de morirme aquí adentro", dice
El ministro de Relaciones Exteriores de Paquistán instó el domingo a Estados Unidos e Irán mantener su acuerdo de tregua, luego de que sus negociaciones concluyeran sin un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.
"Es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego", declaró el canciller paquistaní Ishaq Dar, cuyo gobierno albergó las negociaciones y sirvió como mediador.
Washington y Teherán acordaron una tregua de dos semanas mientras negociaban un acuerdo duradero de paz en la guerra de Oriente Medio, desatada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Lee también Trump advierte a China por posible envío de armas a Irán; negociaciones con Teherán avanzan en Islamabad
Pero las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán concluyeron el domingo sin un acuerdo.
"Pakistán ha tenido y continuará desempeñando su papel de facilitador del diálogo entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos de América en los días venideros", afirmó Dar en una breve transmisión en la televisión estatal.
Acaban las negociaciones directas entre EU e Irán sin acuerdo; Vance afirma que eran “bastante flexibles”
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]