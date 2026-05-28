Este jueves, el puente peatonal que conecta el Estadio Ciudad de México con el Cetram Huipulco luce sin las jardineras ni la figura del ajolote que se instalaron como parte de la renovación de las zonas.

Ambas estructuras se colocaron para la reinauguración del estadio el 28 de marzo pasado.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se pudo constatar que tanto el ajolote como las estructuras de jardineras ya no se encuentran en la zona.

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Además, la pintura colocada sobre el puente presenta desgaste.

También permanecen cables expuestos y vestigios sobre el pavimento en los espacios donde anteriormente se ubicaban las jardineras instaladas.

Aunado a ello, en la explanada del Estadio Ciudad de México permanecen colocadas bardas metálicas que impiden el acceso de peatones a diversas áreas.

En el sitio continúan trabajos de pavimentación y la construcción de un Parabus sobre Calzada de Tlalpan.

Anoche el Gobierno de la Ciudad de México desmintió la información sobre una orden de la FIFA para retirar la escultura del ajolote en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

“No existe ninguna acción para retirarla, restringirla o modificarla. Este elemento forma parte de la identidad de nuestra ciudad”, escribió en su cuenta de X.

A través de un comunicado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó que no retiró la figura del ajolote de inmediaciones del Estadio Ciudad de México por algún incumplimiento con acuerdos comerciales con la FIFA.

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“El IMPI no ha ordenado el retiro de ninguna figura en las inmediaciones del estadio o espacio público, por presunto incumplimiento de los acuerdos comerciales relacionados al Mundial de Futbol FIFA 2026. En el mismo sentido, tampoco se ha ordenado que la figura del ajolote deba ser sustituida por la mascota oficial Zayú”, indicó.

En el documento, el IMPI reitera que la FIFA solo cuenta “con el registro de tres mascotas oficiales para el Mundial de Futbol 2026, en México, Estados Unidos y Canadá, sin que exista una exclusión directa a la figura del ajolote o alguna otra mascota”.

mahc/LL