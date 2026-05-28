En el futbol mexicano, el legado del "Conejo" Pérez prevalece. Santiago, hijo del exarquero de Cruz Azul, se ha convertido en una figura de los "Tuzos" de Pachuca en las categorías menores. Sin embargo, no lo ha hecho en la posición en la que jugó su padre.

El joven futbolista es delantero y uno de los referentes de la institución hidalguense, ya que en cinco ocasiones ha sido campeón de goleo: Clausura 2024 con la Sub-14, Apertura 2024 y Clausura 2025 con la Sub-15, Apertura 2025 y Clausura 2026 con la Sub-17.

De acuerdo con información de la página oficial de la Liga MX, el delantero ha anotado un total de 78 goles en las fuerzas básicas. Razón por la que es uno de los prospectos de Pachuca, institución que se ha caracterizado por darle oportunidad a los jóvenes canteranos.

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Su mejor torneo fue el Clausura 2024, donde consiguió 16 goles con la Sub-14. Mientras que, en el certamen más reciente, sumó 11 dianas con la Sub-17.

Pérez Herrera nació el 1 de febrero del 2009 en Monterrey, Nuevo León. Tiene una estatura de 1.72 metros y porta el número 299.

El futbolista actualmente disputa la final de la categoría ante los "Diablos Rojos" de Toluca. El partido de ida finalizó (2-0) a favor de los hidalguenses y aunques sumó minutos en el duelo, Santiago Pérez no pudo conseguir gol.

El encuentro de vuelta se realizará el próximo 30 de mayo en la Cancha 2 de las instalaciones del Club Deportivo Toluca en Metepec.

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