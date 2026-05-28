Tultitlán, Méx.- Una presunta falla mecánica provocó la suspensión temporal del servicio del Tren Suburbano en el ramal hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Usuarios fueron desalojados de una de las unidades en la estación La Loma, donde permanecieron en espera por aproximadamente 10 minutos mientras personal atendía la interrupción.

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El retraso provocó saturación en los andenes y en los accesos, debido a que el paso de los trenes en este ramal opera con una frecuencia aproximada de 30 minutos.

Tras la revisión de la unidad, el servicio fue restablecido; sin embargo, usuarios reportaron paradas durante el trayecto en distintos puntos del ramal.

LL