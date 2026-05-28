A un día de que iniciara la colocación de un juego de cambio de vía y ajustes a la catenaria en la Terminal Tasqueña en el Tren Ligero El Ajolote, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que los trabajos serán reprogramados hasta nuevo aviso.

El 26 de mayo el STE informó que del 28 de mayo al 2 de junio se realizarían dichos trabajos, por lo que el servicio sería de la terminal Xochimilco a la estación a la estación Ciudad Jardín, y de ésta a Tasqueña se contaría con apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Sin embargo, ayer el STE anunció que las obras serían reprogramadas, sin dar una nueva fecha.

El Gobierno de la Ciudad de México entregó la renovación del Tren Ligero El Ajolote hace 16 días, pero los trabajos continúan.

Por ejemplo, se han cerrado estaciones por mantenimiento a escaleras de acceso. Ese fue el caso de la estación Ciudad Jardín, que permaneció cerrada del 21 al 23 de mayo; mientras que la estación La Virgen no tuvo servicio del 18 al 20 de dicho mes; en tanto, la estación Xotepingo permaneció cerrada al público del 15 al 18 de mayo.

En la modernización del Tren Ligero se intervinieron 17 de las 18 estaciones, donde se realizó una rehabilitación integral en instalaciones eléctricas, iluminación, andenes, cubiertas y sustitución de materiales en pisos. Para las obras relacionadas a este transporte se destinó una inversión de casi 2 mil 400 millones de pesos.

Todo lo anterior como parte de las obras de cara a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.