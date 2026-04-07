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La Casa Blanca negó que contemple utilizar armas nucleares contra , después de unas declaraciones del vicepresidente JD Vance en Budapest que fueron interpretadas en ese sentido.

Vance dijo en un discurso en Budapest, donde se encuentra de visita oficial, que las fuerzas estadounidenses tienen armas que "hasta ahora no han decidido usar" en Irán.

"Literalmente nada de lo que @VP dijo 'da a entender' eso, absolutos bufones", reaccionó la Casa Blanca, ante comentarios publicados en una cuenta vinculada a la ex candidata demócrata Kamala Harris.

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En un comunicado a la AFP, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump tiene la última palabra en el pulso con Irán.

"Sólo el presidente sabe qué hará con Irán"

"El régimen iraní tiene hasta las 20:00, hora del Este, para estar a la altura del momento y llegar a un acuerdo con Estados Unidos", señaló Leavitt, al ser consultada sobre si Trump sopesaba usar un arma nuclear y sobre un informe que señalaba que Irán había roto las negociaciones.

"Solo el presidente sabe en qué punto están las cosas y qué hará", añadió.

En su red Truth Social, Trump dijo hoy que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", y que aunque no quiere "que eso suceda, es probable que ocurra", elevando la presión sobre Irán.

El presidente, que calificó a este como "uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", impuso el plazo a Teherán para forzarlo a reabrir el paso a través de la importante vía de crudo y mercancias, interrumpido por la nación persa como represalia a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel.

Poco después, el vicepresidente Vance insistió en que confía que obtendrán una respuesta de Irán antes del fin del plazo, durante una rueda de prensa en Budapest, cuyo fragmento fue publicado por 'Headquarters'.

"Tienen que saber que tenemos herramientas en nuestro arsenal que, hasta ahora, no hemos decidido utilizar. El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas, y lo hará si los iraníes no cambian su comportamiento", aseguró Vance.

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