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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington ha prohibido a Israel bombardear el Líbano como parte del alto el fuego de 10 días anunciado el jueves.
"Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Ya basta!", escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social.
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mcc
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