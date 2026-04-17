Washington/Beirut.— Un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano entró en vigor este viernes tras ser anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que quiere organizar un encuentro entre los dirigentes de ambos países.

La tregua, que comenzó en la medianoche local en ambos países, se produce mientras Washing- ton intensifica sus esfuerzos para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán, que insiste en que un eventual acuerdo de paz sólo es posible con un alto el fuego en Líbano. La guerra de Medio Oriente comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, y Líbano quedó involucrado cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel el 2 de marzo.

Trump afirmó que la tregua se produce tras unas conversaciones “excelentes” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, dos días después de que Israel y Líbano iniciaran negociaciones de paz en Washington.

“Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 05H00 PM” hora de Washington (21H00 GMT), escribió en su red Truth Social.

“Las dos partes quieren la PAZ y creo que se va a concretar rápidamente”, agregó. Más tarde dijo que esperaba que Netanyahu y Aoun visitaran la Casa Blanca “en los próximos cuatro o cinco días”.

Sería la primera vez que los líderes de Israel y Líbano se reunirán.

El primer ministro libanés saludó el acuerdo de alto el fuego, al igual que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Este acuerdo brinda una oportunidad de “paz histórica” ??con Beirut, sostuvo Netanyahu, recordando no obstante su exigencia de un desarme de Hezbolá como condición previa.

Sin embargo, apenas acabado de entrar en vigor el alto el fuego, el ejército libanés denunció ataques israelíes y se escucharon disparos en los barrios del sur de Beirut, reportaron periodistas de AFP.

Ibrahim Moussaoui, diputado del movimiento chiita, aseguró más temprano a la AFP que la organización respetaría el alto el fuego “con cautela (...) siempre que se trata de un cese total de las hostilidades contra nosotros y que Israel no lo utilice para llevar a cabo asesinatos” de miembros de Hezbolá. Trump dijo que espera que Hezbolá “se porte bien” durante la tregua.

Técnicamente, Israel y el Líbano llevan décadas en guerra. El martes se celebraron conversaciones directas entre los embajadores de ambos países en Washington, las primeras de este tipo desde 1993. Paralelamente, continúan las gestiones, bajo los auspicios de Paquistán, para organizar una segunda sesión de negociaciones entre EU e Irán y poner fin de forma duradera a la guerra, tras el fracaso de la primera en Islamabad el pasado fin de semana.

Mientras, Trump afirmó que Irán había aceptado ceder su uranio enriquecido, una de sus exigencias para un acuerdo.

“Han aceptado devolvernos el polvo nuclear”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca, utilizando el término con el que se refiere a las reservas de uranio enriquecido que, según EU, podrían utilizarse para fabricar armas nucleares. Irán no se ha pronunciado.

“Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo”, añadió. Trump declaró que podría no tener que prorrogar el alto el fuego con Irán que expira el próximo 22 de abril. “Nos está yendo muy bien [en las negociaciones]. Tal vez se produzca [un acuerdo] antes de eso. No estoy seguro de que sea necesario extender [la tregua]”, en vigor desde el 8 de abril. “Irán quiere llegar a un acuerdo y estamos tratando con ellos de manera muy cordial. Debemos asegurarnos de que no haya armas nucleares y si lo logramos, será un factor determinante. Y ellos están dispuestos a hacer hoy cosas que no estaban dispuestos a hacer hace dos meses”, añadió Trump antes de partir a Las Vegas.

Trump, que calificó la guerra de “pequeña intervención”. aseguró, al igual que hizo horas antes su secretario de Guerra, Pete Hegseth, “que si no hay acuerdo, se van a reanudar los combates”. Hegseth protagonizó un misterioso episodio en servicio religioso en el Pentágono al pronunciar una cita que él atribuye a la Biblia, pero que coincide con una escena de Pulp Fiction, la famosa película de Quentin Tarantino.

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