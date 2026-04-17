Más Información

Taxco, bajo el yugo criminal y una autoridad cómplice

Taxco, bajo el yugo criminal y una autoridad cómplice

México presentará avances sobre desaparecidos ante comisionado de la ONU; Segob reitera rechazo a conclusiones de Comité

México presentará avances sobre desaparecidos ante comisionado de la ONU; Segob reitera rechazo a conclusiones de Comité

Suspenden registro de Nassón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo en México; investigación continúa, informa Segob

Suspenden registro de Nassón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo en México; investigación continúa, informa Segob

¿Peculado o falta administrativa?; especialista aborda el caso Ebrard

¿Peculado o falta administrativa?; especialista aborda el caso Ebrard

Localizan sin vida a Edith Guadalupe, joven desaparecida en la alcaldía Benito Juárez; Fiscalía investiga feminicidio

Localizan sin vida a Edith Guadalupe, joven desaparecida en la alcaldía Benito Juárez; Fiscalía investiga feminicidio

Rosa Icela Rodríguez evita responder si busca gubernatura en SLP; temas electorales no son de esta tribuna, dice en la mañanera

Rosa Icela Rodríguez evita responder si busca gubernatura en SLP; temas electorales no son de esta tribuna, dice en la mañanera

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027

Rafael Marín Mollinedo visita a Mario Villanueva; exgobernador de Quintana Roo se encuentra en arresto domiciliario

Rafael Marín Mollinedo visita a Mario Villanueva; exgobernador de Quintana Roo se encuentra en arresto domiciliario

Suman 9 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Citlalli Hernández, el más reciente

Suman 9 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Citlalli Hernández, el más reciente

Senador de Morena acusa chantaje de PT y PVEM por candidaturas rumbo a 2027; "ojalá reflexionen", desea

Senador de Morena acusa chantaje de PT y PVEM por candidaturas rumbo a 2027; "ojalá reflexionen", desea

Resistencias, "lagrimeos" y ocultamiento en derrame de petróleo en Veracruz; Pemex admite fuga en ducto

Resistencias, "lagrimeos" y ocultamiento en derrame de petróleo en Veracruz; Pemex admite fuga en ducto

Alistan inauguración del Tren al AIFA; Rosa Icela Rodríguez dice que podría ser el fin de semana del 25 y 26 de abril

Alistan inauguración del Tren al AIFA; Rosa Icela Rodríguez dice que podría ser el fin de semana del 25 y 26 de abril

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes a la AFP que ya no quedaban "puntos conflictivos" por resolver para lograr un acuerdo de paz con y añadió que el pacto estaba "muy cerca".

Los comentarios de Trump se produjeron tras una serie de publicaciones en redes sociales en las que elogió los avances en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el desmantelamiento del programa nuclear iraní.

"Estamos muy cerca. Parece que va a ser algo muy bueno para todos. Y estamos muy cerca de cerrar un acuerdo", afirmó en una breve conversación telefónica con la AFP desde Las Vegas.

"El estrecho (de Ormuz) va a estar abierto; de hecho, ya está abierto. Y las cosas van muy bien", agregó.

Lee también

Una primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, celebrada en Paquistán el pasado fin de semana, concluyó sin un acuerdo de paz.

No obstante, Trump señaló que una segunda ronda podría tener lugar pronto.

El mandatario estadounidense ha manifestado que la exigencia fundamental de su país es que Irán nunca llegue a desarrollar un arma nuclear, y el jueves afirmó que Teherán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido.

Al ser consultado sobre qué cuestiones espinosas quedaban por resolver, Trump respondió: "Ningún punto conflictivo, en absoluto".

Lee también

Cuando se le preguntó por qué no podía anunciar formalmente el acuerdo en este momento -tras su serie de publicaciones optimistas-, explicó que deseaba contar con un acuerdo por escrito.

"Yo no procedo de esa manera; yo lo quiero por escrito", añadió Trump.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuándo es el megapuente de abril y mayo 2026? La SEP confirma las fechas oficiales de descanso. Foto: Especial / SEP

¿Cuándo es el megapuente de 6 días de abril y mayo 2026? La SEP confirma las fechas oficiales de descanso

CURP biométrica 2026: ¿Es obligatoria para niños? Estos son los datos que se capturan. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: ¿Es obligatoria para niños? Estos son los datos que se capturan

Visa americana/iStock/ AaronAmat

Visa americana de turista: ¿Cómo demostrar que no te quedarás ilegalmente en Estados Unidos?

Dallas Mundial 2026. Foto: ChatGPT

Dallas-Fort Worth: Así se vivirá el Mundial 2026 en Texas con experiencias y actividades únicas

Disney Destiny. Foto: Cortesía Disney Cruise Line.

Disney Destiny: el crucero donde héroes y villanos de Disney ‘cobran vida’ en el Caribe