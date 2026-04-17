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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó a los socios de la que se mantengan "alejados" del estrecho de Ormuz "a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo", después de que haya anunciado la completa reapertura de la vía.

"Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se mantuvieran alejados, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo", escribió en su red Truth Social.

El mandatario republicano agregó que los aliados "fueron inútiles cuando se les necesitó, un tigre de papel".

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En otros mensajes, en cambio, agradeció la "ayuda" de sus socios de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de Pakistán, que ejerce de mediador entre Washington y Teherán.

Trump ha sido muy crítico con la Alianza Atlántica por su negativa a unirse a Washington en una coalición militar para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de petróleo que fue bloqueada por Irán en represalia a la ofensiva estadounidense e israelí, un conflicto del que los europeos se desmarcaron afirmando que no es su guerra.

Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano anunciada el jueves.

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EU mantendrá bloqueo naval a Irán pese a reapertura de Ormuz

Trump agradeció este anuncio, pero dijo que Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval contra buques iraníes hasta alcanzar un acuerdo definitivo con la república islámica para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.

"El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100 %", escribió en su cuenta de Truth Social.

El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró este viernes que hay que mantenerse vigilantes sobre los diferentes anuncios efectuados este viernes por Irán y Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz y exigió su apertura "plena, inmediata e incondicional" en nombre de medio centenar de países.

Tras recibir en el Elíseo a los jefes de Gobierno de Reino Unido, Alemania e Italia y al resto de participantes por videoconferencia, Macron anunció la creación de un grupo de trabajo, alejado de los países beligerantes, para favorecer la reapertura del estrecho.

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