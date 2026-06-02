El plazo para completar el registro obligatorio de líneas telefónicas en México está por vencer y todavía existen dudas sobre quiénes deben realizar el trámite.

Mientras miles de usuarios se preparan para registrar su número celular, otros ya fueron incorporados al sistema sin necesidad de hacer ningún procedimiento adicional.

La medida impulsada por el gobierno federal busca fortalecer el combate contra delitos como extorsiones telefónicas, fraudes y actividades vinculadas con grupos criminales que utilizan dispositivos móviles para operar. Sin embargo, el programa también ha generado inquietud entre los ciudadanos por el manejo de la información personal.

Registro telefonía móvil. Foto: Pixabay

¿Qué líneas telefónicas ya fueron registradas automáticamente?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del nuevo Registro Nacional de Líneas Móviles 2026 es que no todos los usuarios deben realizar el trámite por cuenta propia.

Las personas que cuentan con un plan pospago, es decir, aquellos servicios contratados mediante una renta mensual fija, ya fueron registradas por las propias compañías telefónicas. Esto ocurre porque las empresas ya poseen los datos de identidad que solicitaron al momento de formalizar el contrato.

¿Qué líneas telefónicas ya fueron registradas automáticamente? Esto se sabe. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

De esta manera, usuarios de compañías como Telcel, AT&T, Movistarn entre otros, no necesitan realizar un registro adicional siempre que mantengan una línea bajo contrato.

La responsabilidad de integrar esa información al padrón corresponde directamente a los operadores de telecomunicaciones.

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¿Quiénes sí deben registrar su celular antes de la fecha límite?

La obligación recae principalmente en quienes utilizan líneas prepago, es decir, aquellas que funcionan mediante recargas y que no están ligadas a un contrato de renta mensual.

En estos casos, cada usuario deberá proporcionar la información requerida para vincular su identidad con el número telefónico que utiliza. El objetivo es que las autoridades cuenten con mecanismos más efectivos para rastrear líneas involucradas en delitos como estafas telefónicas, amenazas y llamadas de extorsión.

¿Quiénes sí deben registrar su celular antes de la fecha límite? Esto se sabe. Foto: Pixabay

¿Qué documentos solicitan para el registro del celular?

Las autoridades han advertido que el proceso únicamente debe realizarse a través de los canales oficiales de cada operadora móvil para evitar fraudes o robo de información.

Para completar el trámite, las compañías pueden solicitar documentos como una identificación oficial vigente, la CURP en el caso de personas físicas y el RFC cuando se trate de empresas o personas morales.

Registro de celulares en México. Foto: Creada con IA

Dependiendo de la compañía telefónica, también podría requerirse una selfie de verificación o una prueba de vida que permita confirmar la identidad del titular de la línea.

Quienes prefieran evitar el proceso digital tienen la posibilidad de acudir directamente a los centros de atención de su operador para completar el registro de forma presencial.

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¿Cuándo vence el plazo para registrar una línea telefónica?

La fecha límite establecida para cumplir con el registro de celulares 2026 es el próximo 30 de junio de 2026.

Con el inicio de junio, comenzó la cuenta regresiva para miles de usuarios que aún no han concluido el trámite. Al día de hoy, quedan menos de cuatro semanas para regularizar la situación de las líneas que siguen pendientes dentro del sistema.

¿Qué pasa si no se registra el número celular?

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan con el procedimiento podrían enfrentar la suspensión temporal de su línea telefónica.

La medida incluye la interrupción de llamadas, mensajes SMS y acceso a datos móviles hasta que el usuario complete el registro correspondiente.

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