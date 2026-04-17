Barcelona.- El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que estaría "encantado" de poder reunirse con la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, pero, según explicó, "ella ha considerado que no era oportuno" celebrar ese encuentro.

Machado dijo el miércoles pasado que no se iba a reunir con Sánchez durante su visita a España esta semana porque ese encuentro "en este momento no conviene", aunque hoy en una entrevista con la cadena Telecinco señaló de forma indirecta que esa invitación no se ha producido.

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Palacio de la Moncloa, abierto para Corina Machado, dice Pedro Sánchez

En una comparecencia ante los medios junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, tras la I Cumbre España-Brasil, Sánchez explicó que se le ofreció a María Corina Machado la posibilidad de reunirse con él.

"Desgraciadamente, no hemos tenido ocasión de poder tener esa reunión porque ella ha considerado que no era oportuno", dijo Sánchez, que aseguró que "las puertas del Palacio de la Moncloa están abiertas" por si cambia de opinión.

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El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió al opositor venezolano Edmundo González en el Palacio de La Moncloa, en Madrid. Foto: EFE

Sánchez recordó que en el pasado ya se reunió con Edmundo González, Leopoldo López y otros líderes de la oposición venezolana que residen en España "gracias a una política humanista" del gobierno español y su "reconocimiento de derechos de refugiados".

"Encantado de poder reunirme con la señora Machado cuando ella tenga la oportunidad y el placer de querer reunirse conmigo", afirmó Sánchez, que recordó la posición de su gobierno: "El futuro de los venezolanos tiene que ser decidido democráticamente por los venezolanos sin interferencias ni injerencias extranjeras".

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