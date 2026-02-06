La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió la noche de este viernes al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo chavista, en Caracas, tras una invitación del programa para la convivencia democrática y la paz para impulsar un proceso de diálogo en el país suramericano.

Lee también Matan en México a implicado en homicidio del futbolista Andrés Escobar, reporta Petro; habría sido asesinado en Huixquilucan

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/bmc

Más Información