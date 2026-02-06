Más Información
VIDEO: Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos guindas tras captura de alcalde; se los puso como condición para dar servicio
En suspenso, nombramiento de alcalde sustituto de Tequila tras captura de Diego Rivera y otros funcionarios; "prácticamente no hay nadie"
Dictan prisión preventiva a Diego Rivera, alcalde de Tequila; es acusado de secuestrar y torturar a dos morenistas
FGR localiza el cuerpo de una persona con características de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; inicia identificación
Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional
Descartan modificar esquema actual de plurinominales en reforma electoral; Segob, PT y Verde realizan acuerdo
Secuestran a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato del PAN a alcaldía de Salamanca, Guanajuato; implementan operativo de búsqueda
TikTok Shop gana participación de mercado en el comercio electrónico en México; se multiplica número de vendedores
ONU alerta sobre posibles maltratos en centros mexicanos para tratar adicciones; "operan sin regulación", señalan expertos
Caen 5 personas presuntamente relacionadas con robo a vivienda en San Juan de Aragón; usaban uniformes de trabajadores de limpia
La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió la noche de este viernes al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo chavista, en Caracas, tras una invitación del programa para la convivencia democrática y la paz para impulsar un proceso de diálogo en el país suramericano.
Lee también Matan en México a implicado en homicidio del futbolista Andrés Escobar, reporta Petro; habría sido asesinado en Huixquilucan
Estados Unidos arresta a "participante clave" del ataque en Bengasi en 2012; sospechoso fue detenido en el extranjero
