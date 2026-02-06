Más Información

Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura

Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

"Uno puede cometer errores y ofrecer disculpas", dice Sheinbaum sobre video donde le limpian zapatos a Hugo Aguilar

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

Sheinbaum presenta en la mañanera a nuevo comandante de la Guardia Nacional; general Guillermo Briceño releva a Hernán Cortés

FGR: Diego Rivera secuestró a candidatos morenistas en 2021; así operaba la red criminal del alcalde en Tequila, ligada al CJNG

Entre unidad, respaldo y limpieza en los zapatos

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

“Videovigilancia, clave para el Mundial 2026”: Salvador Guerrero, coordinador del C5

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que arrestaron a un "participante clave" del ataque terrorista de 2012 a las instalaciones estadounidenses en .

Zubayr al-Bakoush fue llevado de regreso a la Base Aérea Andrews a las 3 am, dijo la fiscal general, Pam Bondi.

Enfrentará cargos relacionados con asesinato, terrorismo e incendio provocado, declaró Bondi.

El 11 de septiembre de 2012, un grupo de hombres supuestamente irrumpió en el complejo diplomático en Bengasi.

El sospechoso está acusado del asesinato del embajador Chris Stevens y otras tres personas, según la fiscal estadounidense.

"Nunca hemos olvidado a esos héroes y nunca hemos dejado de buscar justicia por ese crimen contra nuestra nación", dijo Bondi.

Bondi anunció su captura junto con el director del FBI, Kash Patel, y la fiscal federal Jeanine Pirro.

"Puedes correr, pero no puedes esconderte", declaró la fiscal general estadounidense, quien explicó que el Departamento de Estado y la CIA colaboraron con el FBI para hacer posible el arresto.

Patel y Bondi se negaron a dar muchos detalles sobre cómo se localizó al sospechoso, salvo para indicar que fue detenido "en el extranjero".

Pirro afirmó que hay más personas responsables de los asesinatos de ese día de 2012, y que el gobierno federal no dejará de buscarlas.

Pirro afirmó haber informado con antelación a los familiares supervivientes de que Estados Unidos estaba capturando a Al-Bakoush.

