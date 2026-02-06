El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que arrestaron a un "participante clave" del ataque terrorista de 2012 a las instalaciones estadounidenses en Bengasi, Libia.

Zubayr al-Bakoush fue llevado de regreso a la Base Aérea Andrews a las 3 am, dijo la fiscal general, Pam Bondi.

Enfrentará cargos relacionados con asesinato, terrorismo e incendio provocado, declaró Bondi.

El 11 de septiembre de 2012, un grupo de hombres supuestamente irrumpió en el complejo diplomático en Bengasi.

El sospechoso está acusado del asesinato del embajador Chris Stevens y otras tres personas, según la fiscal estadounidense.

"Nunca hemos olvidado a esos héroes y nunca hemos dejado de buscar justicia por ese crimen contra nuestra nación", dijo Bondi.

Bondi anunció su captura junto con el director del FBI, Kash Patel, y la fiscal federal Jeanine Pirro.

"Puedes correr, pero no puedes esconderte", declaró la fiscal general estadounidense, quien explicó que el Departamento de Estado y la CIA colaboraron con el FBI para hacer posible el arresto.

Patel y Bondi se negaron a dar muchos detalles sobre cómo se localizó al sospechoso, salvo para indicar que fue detenido "en el extranjero".

Pirro afirmó que hay más personas responsables de los asesinatos de ese día de 2012, y que el gobierno federal no dejará de buscarlas.

Pirro afirmó haber informado con antelación a los familiares supervivientes de que Estados Unidos estaba capturando a Al-Bakoush.

mcc