Más Información

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Cuba prepara plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras presión de EU; "vamos a vivir tiempos difíciles", dice Díaz-Canel

Cuba prepara plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras presión de EU; "vamos a vivir tiempos difíciles", dice Díaz-Canel

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco

Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco

Diputados también cuentan con salón de belleza, pero sin cargo al erario; opera desde 2014

Diputados también cuentan con salón de belleza, pero sin cargo al erario; opera desde 2014

CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa

CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa

Morena y Burgueño encabezan las preferencias a gubernatura

Morena y Burgueño encabezan las preferencias a gubernatura

Abren 110 investigaciones contra servidores de la FGJ del Edomex; suspenden policías por presunta extorsión

Abren 110 investigaciones contra servidores de la FGJ del Edomex; suspenden policías por presunta extorsión

La trata de personas no cesa; se dispara 45%

La trata de personas no cesa; se dispara 45%

El Parlamento de debate este jueves la ley de amnistía general, que impulsa la presidenta interina , en el poder tras la captura de en una incursión militar estadounidense.

El punto único en el orden del día de la Asamblea Nacional es la primera discusión de la “Ley de amnistía para la convivencia democrática”.

La sesión está convocada para el mediodía (16H00 GMT), aunque normalmente se atrasa. La primera discusión aborda el general de la ley que antecede a una consulta con la sociedad civil previo al debate final artículo por artículo.

Lee también

La presidenta encargada propuso hace una semana una amnistía general que abarque los 27 años del chavismo en el poder.

Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación. (13/01/26) Foto: AP
Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación. (13/01/26) Foto: AP

No está claro su alcance, aunque el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, adelantó el miércoles que establecerá “los mecanismos a través (de los cuales) las personas puedan recuperar la libertad siempre y cuando estén dentro de los sujetos establecidos en esa ley”.

“Lo que quisiéramos es que esta ley dé un mensaje poderoso, potente, de la intención de un nuevo momento político” y “esperamos llegar a los consensos suficientes para que la sea aprobada por unanimidad”, añadió Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta y actualmente primero en la línea de sucesión.

Lee también

Habló al término de una primera reunión para entablar un nuevo proceso de diálogo político, que incluye a una parte de la oposición distanciada del ala que lidera la nobel de la Paz, .

Sería la segunda amnistía en la era del chavismo, la primera fue aprobada por el fallecido en 2007. Opositores políticos y defensores de piden que esta ley no perdone delitos de lesa humanidad.

El proyecto de ley llega, se presenta en medio de un lento proceso de excarcelación de centenares de presos políticos ordenado por la presidenta Rodríguez el 8 de enero.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: Cómo obtener el nuevo documento GRATIS (y quiénes ya deben tenerlo). Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Cómo obtener el nuevo documento GRATIS (y quiénes ya deben tenerlo)

¿Cómo actualizar mi INE en 2026? Módulos, citas y los requisitos para el trámite. Foto: IA

¿Cómo actualizar mi INE en 2026? Módulos, citas y los requisitos para el trámite

Inglés. Foto: iStock/Antonio_Diaz

Embajada de Estados Unidos invita a inscribirse a cursos de inglés gratuitos y en línea

Visa americana/ iStock/Ralf Liebhold

¿Pagarle a un gestor asegura la visa americana? ¿Realmente funciona? Esto dice la Embajada

Filadelfia. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Qué hacer en Filadelfia? Mejores atracciones, estadio, cómo moverse y hospedaje