El Parlamento de Venezuela debate este jueves la ley de amnistía general, que impulsa la presidenta interina Delcy Rodríguez, en el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

El punto único en el orden del día de la Asamblea Nacional es la primera discusión de la “Ley de amnistía para la convivencia democrática”.

La sesión está convocada para el mediodía (16H00 GMT), aunque normalmente se atrasa. La primera discusión aborda el espíritu general de la ley que antecede a una consulta con la sociedad civil previo al debate final artículo por artículo.

La presidenta encargada propuso hace una semana una amnistía general que abarque los 27 años del chavismo en el poder.

Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación. (13/01/26)

No está claro su alcance, aunque el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, adelantó el miércoles que establecerá “los mecanismos a través (de los cuales) las personas puedan recuperar la libertad siempre y cuando estén dentro de los sujetos establecidos en esa ley”.

“Lo que quisiéramos es que esta ley dé un mensaje poderoso, potente, de la intención de un nuevo momento político” y “esperamos llegar a los consensos suficientes para que la ley de Amnistía sea aprobada por unanimidad”, añadió Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta y actualmente primero en la línea de sucesión.

Habló al término de una primera reunión para entablar un nuevo proceso de diálogo político, que incluye a una parte de la oposición distanciada del ala que lidera la nobel de la Paz, María Corina Machado.

Sería la segunda amnistía en la era del chavismo, la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007. Opositores políticos y defensores de derechos humanos piden que esta ley no perdone delitos de lesa humanidad.

El proyecto de ley llega, se presenta en medio de un lento proceso de excarcelación de centenares de presos políticos ordenado por la presidenta Rodríguez el 8 de enero.

