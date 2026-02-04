Más Información
Caracas. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó sobre el inicio de una investigación por “todos los hechos” que ocurrieron en el ataque de Estados Unidos del pasado 3 de enero en Caracas y estados aledaños, una operación que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
“Estamos haciendo una investigación de todos los hechos que ocurrieron el 3 de enero”, aseguró Padrino López en declaraciones a propósito del 34 aniversario del fallido golpe de Estado en 1992 del presidente fallecido Hugo Chávez.
Sin embargo, el jefe militar no precisó qué tipo de investigación se está realizando, pero apuntó que tiene como objetivo evaluar y ajustar el plan de transformación que dictó Maduro, en posible referencia a una hoja de ruta estratégica que incluye siete metas, entre ellas la seguridad e integridad territorial.
Lee también Delcy Rodríguez anuncia ley de amnistía general en Venezuela; propone reconvertir cárcel Helicoide como sede del servicio de inteligencia
Padrino López afirmó que, tras el ataque estadounidense, “nadie puede hablar aquí de derrota” y añadió que Venezuela está de “pie” y “erguida” y “tiene una Fuerza Armada unida, cohesionada”.
Venezuela cumple un mes sin Nicolás Maduro
El miércoles, cuando se cumplió un mes del ataque de Estados Unidos y captura de Maduro y Flores, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó por superar las diferencias con el país norteamericano.
En este sentido, apostó por “construir una agenda de trabajo” con Estados Unidos desde las “diferencias” y aseguró que los venezolanos apuestan a que “las controversias, las divergencias” con el país norteamericano se resuelvan a través del “diálogo político y el diálogo diplomático”.
Lee también Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela; anuncio llega tras conversar con Delcy Rodríguez
Maduro permanece en una cárcel de Estados Unidos y está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.
El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada del país y ha implementado una serie de medidas que, asegura, fueron decisión del mandatario.
Rodríguez inició un proceso “exploratorio” para retomar las relaciones diplomáticas con EU, se acordó la venta de petróleo a ese país y, además, impulsó una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos para atraer inversiones privadas y extranjeras a este sector.
Delcy Rodríguez, el primer mes en el poder de la mujer que timonea al chavismo en Venezuela; destaca su capacidad de dialogar con EU
