Caracas. El ministro de Defensa de Venezuela, , informó sobre el inicio de una investigación por “todos los hechos” que ocurrieron en el ataque de Estados Unidos del pasado 3 de enero en Caracas y estados aledaños, una operación que terminó con la captura del presidente y de su esposa, .

“Estamos haciendo una investigación de todos los hechos que ocurrieron el 3 de enero”, aseguró Padrino López en declaraciones a propósito del 34 aniversario del fallido en 1992 del presidente fallecido .

Sin embargo, el jefe militar no precisó qué tipo de investigación se está realizando, pero apuntó que tiene como objetivo evaluar y ajustar el plan de transformación que dictó Maduro, en posible referencia a una hoja de ruta estratégica que incluye siete metas, entre ellas la seguridad e integridad territorial.

Padrino López afirmó que, tras el ataque estadounidense, “nadie puede hablar aquí de derrota” y añadió que Venezuela está de “pie” y “erguida” y “tiene una unida, cohesionada”.

Venezuela cumple un mes sin Nicolás Maduro

El miércoles, cuando se cumplió un mes del ataque de Estados Unidos y captura de Maduro y Flores, la presidenta encargada de Venezuela, , abogó por superar las diferencias con el país norteamericano.

En este sentido, apostó por “construir una agenda de trabajo” con desde las “diferencias” y aseguró que los venezolanos apuestan a que “las controversias, las divergencias” con el país norteamericano se resuelvan a través del “diálogo político y el diálogo diplomático”.

Maduro permanece en una cárcel de Estados Unidos y está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de , conspiración para la importación de cocaína, y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como encargada del país y ha implementado una serie de medidas que, asegura, fueron decisión del mandatario.

Rodríguez inició un proceso “exploratorio” para retomar las relaciones diplomáticas con EU, se acordó la a ese país y, además, impulsó una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos para atraer inversiones privadas y extranjeras a este sector.

