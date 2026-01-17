Más Información

Sheinbaum anuncia fecha para credencialización del sistema de salud; destaca esfuerzos para inaugurar Hospital Regional No. 25

Pandilleros de Barrio 18 se amotinan en tres penales de Guatemala; mantienen a nueve guardias como rehenes, confirman autoridades

EU ataca Siria; abate a un líder de Al-Qaeda vinculado a emboscada del Estado Islámico a militares estadounidenses

Liga MX: Horarios y canales para ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, sábado 17 de enero

Camisetas negras y pasamontañas con M. Shadows; Avenged Sevenfold convierte su regreso en un festival

Él es Alejandro Rosales, asesino de Sandy Ly en EU; era uno de los 10 más buscados del FBI y fue detenido en México

Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional; asisten miembros del Gabinete

Caen 8 presuntos integrantes del CJNG tras operativo de fuerzas estatales y federales en Tierra Caliente, Michoacán; aseguran armas y drogas

Fans de BTS en México exigen a Ticketmaster precios claros de boletos y condiciones transparentes para conciertos en el Estadio GNP

Se desploma avioneta dentro de empresa de Ramos Arizpe, Coahuila; se reportan dos lesionados

Cae Omar "N", presunto narco, en Guerrero; es acusado de traficar drogas a EU

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

La primera venta estadounidense de crudo venezolano fue a una compañía cuyo principal comerciante de petróleo donó a la campaña de reelección de , reportó el medio Financial Times.

El medio informó que John Addison, un comerciante senior de Vitol que donó alrededor de 6 millones de dólares a comités de acción política que respaldaron la campaña de reelección de Trump, participó en los esfuerzos de su compañía para asegurar un acuerdo de 250 millones de dólares para el crudo venezolano.

Las donaciones de Addison a la campaña de reelección de Trump incluyeron 5 millones de dólares en octubre de 2024 a Maga Inc, según una base de datos de donantes de OpenSecrets , y más de 1 millón de dólares a otros dos PAC alineados con Trump, siempre de acuerdo con el Financial Times.

Lee también

Addison se unió a Ben Marshall, director de la división estadounidense de Vitol, para hablar con Trump durante una reunión con petroleros el viernes de la semana pasada. Vitol fue la única empresa con dos altos funcionarios presentes en las conversaciones, reportó el medio.

Vitol dijo que las donaciones de Addison, que convirtieron al comerciante en uno de los partidarios más generosos de Trump en Houston, se hicieron a título privado.

El portavoz de la , Taylor Rogers, declaró: "El presidente Trump siempre hace lo que más conviene al pueblo estadounidense, como negociar este histórico acuerdo energético con Venezuela inmediatamente después del arresto del narcoterrorista . Los continuos intentos de los medios de comunicación por inventar conflictos de intereses son un intento fallido de distraer la atención de la increíble labor que solo este presidente es capaz de lograr".

Lee también

Trafigura, otra comercializadora global, también adquirió 250 millones de dólares en petróleo venezolano, indicaron fuentes al medio. La compañía gastó 525 mil dólares en cabildeo en entre 2024 y 2025, según OpenSecrets.

Un funcionario del Departamento de Energía dijo al Financial Times que Vitol y Trafigura están entre los mayores comercializadores de energía del mundo y ambos fueron seleccionados porque estaban "dispuestos y eran capaces de mover las transacciones iniciales con rapidez".

