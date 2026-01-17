La primera venta estadounidense de crudo venezolano fue a una compañía cuyo principal comerciante de petróleo donó a la campaña de reelección de Donald Trump, reportó el medio Financial Times.

El medio informó que John Addison, un comerciante senior de Vitol que donó alrededor de 6 millones de dólares a comités de acción política que respaldaron la campaña de reelección de Trump, participó en los esfuerzos de su compañía para asegurar un acuerdo de 250 millones de dólares para el crudo venezolano.

Las donaciones de Addison a la campaña de reelección de Trump incluyeron 5 millones de dólares en octubre de 2024 a Maga Inc, según una base de datos de donantes de OpenSecrets , y más de 1 millón de dólares a otros dos PAC alineados con Trump, siempre de acuerdo con el Financial Times.

Addison se unió a Ben Marshall, director de la división estadounidense de Vitol, para hablar con Trump durante una reunión con petroleros el viernes de la semana pasada. Vitol fue la única empresa con dos altos funcionarios presentes en las conversaciones, reportó el medio.

Vitol dijo que las donaciones de Addison, que convirtieron al comerciante en uno de los partidarios más generosos de Trump en Houston, se hicieron a título privado.

El portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, declaró: "El presidente Trump siempre hace lo que más conviene al pueblo estadounidense, como negociar este histórico acuerdo energético con Venezuela inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro. Los continuos intentos de los medios de comunicación por inventar conflictos de intereses son un intento fallido de distraer la atención de la increíble labor que solo este presidente es capaz de lograr".

Trafigura, otra comercializadora global, también adquirió 250 millones de dólares en petróleo venezolano, indicaron fuentes al medio. La compañía gastó 525 mil dólares en cabildeo en EU entre 2024 y 2025, según OpenSecrets.

Un funcionario del Departamento de Energía dijo al Financial Times que Vitol y Trafigura están entre los mayores comercializadores de energía del mundo y ambos fueron seleccionados porque estaban "dispuestos y eran capaces de mover las transacciones iniciales con rapidez".

