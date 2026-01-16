Más Información

Una plataforma digital y nuevas secciones, entre las novedades de la edición 22 de Zona Maco

Una plataforma digital y nuevas secciones, entre las novedades de la edición 22 de Zona Maco

Secretaría de Cultura de la CDMX se disculpa con familia de fotógrafos fallecidos en el festival Ceremonia por ofensa; reconoce “irremediable error”

Secretaría de Cultura de la CDMX se disculpa con familia de fotógrafos fallecidos en el festival Ceremonia por ofensa; reconoce “irremediable error”

Exposición nocturna de Rafael Lozano-Hemmer: un experimento del Museo de Arte Moderno 

Exposición nocturna de Rafael Lozano-Hemmer: un experimento del Museo de Arte Moderno 

Con la acción militar en Venezuela, la “Doctrina Donroe” se impone

Con la acción militar en Venezuela, la “Doctrina Donroe” se impone

"Gobiernos caen en la folclorización de los indígenas": Mario Humberto Ruz Sosa, Premio Nacional en  Historia

"Gobiernos caen en la folclorización de los indígenas": Mario Humberto Ruz Sosa, Premio Nacional en  Historia

Chimamanda Ngozi Adichie: acusan negligencia médica tras la muerte de su hijo de 21 meses

Chimamanda Ngozi Adichie: acusan negligencia médica tras la muerte de su hijo de 21 meses

El presidente de Estados Unidos, , adquirió bonos corporativos de valorados en un millón de dólares cada uno, días después de que ambos titanes del entretenimiento anunciaran el megaacuerdo de fusión.

Un informe financiero publicado en la noche del jueves por la Casa Blanca expuso dos tramos de bonos de Netflix valorados entre 250 mil y 500 mil dólares cada uno, y realizados el 12 y 16 de diciembre.

Entre las casi 200 transacciones realizadas por el mandatario estadoundiense entre el pasado 14 de noviembre y el 19 de diciembre que figuran en el documento, destaca otra tanta de bonos de Discovery Communications LLC, subsidiaria de WBD, por el mismo monto y efectuados el mismo día que las compradas al coloso del entretenimiento.

Lee también:

Netflix y WBD llegaron el pasado 5 de diciembre a un acuerdo de compra inicial que alcazaba los 82 mil 700 millones de dólares con una combinación de efectivo, acciones y deuda.

La oferta del coloso del entretenimiento, de 27,75 dólares por acción, incluye 23,25 dólares por acción de WBD en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix, además de una participación en la unidad Discovery Global pendiente de separación de la empresa.

El acuerdo desató una oleada de críticas, además de la reacción de la rival Paramount, que lanzo una oferta hostil (opa) el 8 de diciembre por un valor 108.400 millones de dólares a cambio de sus estudios de cine, televisión y una extensa biblioteca de contenidos que incluyen títulos como "Harry Potter" o "Game of Thrones".

Lee también:

Tras evaluar las ofertas de Paramount, Comcast y Netflix, la junta directiva de WBD optó por cerrar un acuerdo con Netflix.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”: The Grosby Group

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo. Doto: AFP/AP

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta La diferencia de edad desata reacciones. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta? La diferencia de edad desata reacciones

Meghan Markle exige cuatro pisos privados, escoltas armados y trato real en su regreso a Reino Unido: "quiere una fortaleza". Foto: AP

Meghan Markle exige cuatro pisos privados, escoltas armados y trato real en su regreso a Reino Unido: "quiere una fortaleza"

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP.

Antonela Roccuzzo sorprende al modelar ropa deportiva y deslumbra en Instagram

[Publicidad]