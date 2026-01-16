El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adquirió bonos corporativos de Netlfix y Warner Bros. Discovery (WBD) valorados en un millón de dólares cada uno, días después de que ambos titanes del entretenimiento anunciaran el megaacuerdo de fusión.

Un informe financiero publicado en la noche del jueves por la Casa Blanca expuso dos tramos de bonos de Netflix valorados entre 250 mil y 500 mil dólares cada uno, y realizados el 12 y 16 de diciembre.

Entre las casi 200 transacciones realizadas por el mandatario estadoundiense entre el pasado 14 de noviembre y el 19 de diciembre que figuran en el documento, destaca otra tanta de bonos de Discovery Communications LLC, subsidiaria de WBD, por el mismo monto y efectuados el mismo día que las compradas al coloso del entretenimiento.

Netflix y WBD llegaron el pasado 5 de diciembre a un acuerdo de compra inicial que alcazaba los 82 mil 700 millones de dólares con una combinación de efectivo, acciones y deuda.

La oferta del coloso del entretenimiento, de 27,75 dólares por acción, incluye 23,25 dólares por acción de WBD en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix, además de una participación en la unidad Discovery Global pendiente de separación de la empresa.

El acuerdo desató una oleada de críticas, además de la reacción de la rival Paramount, que lanzo una oferta hostil (opa) el 8 de diciembre por un valor 108.400 millones de dólares a cambio de sus estudios de cine, televisión y una extensa biblioteca de contenidos que incluyen títulos como "Harry Potter" o "Game of Thrones".

Tras evaluar las ofertas de Paramount, Comcast y Netflix, la junta directiva de WBD optó por cerrar un acuerdo con Netflix.