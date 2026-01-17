Más Información

México sólo otorga asilo a 3% de migrantes que lo solicitan

México sólo otorga asilo a 3% de migrantes que lo solicitan

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

Miles de personas protestan en Copenhague contra amenazas de Trump sobre Groenlandia; el territorio "no está en venta", gritan

Miles de personas protestan en Copenhague contra amenazas de Trump sobre Groenlandia; el territorio "no está en venta", gritan

Carne sin control sanitario a la venta

Carne sin control sanitario a la venta

Localizan sin vida a joven venezolano desaparecido desde hace 3 meses en Edomex; trabajaba como repartidor de comida

Localizan sin vida a joven venezolano desaparecido desde hace 3 meses en Edomex; trabajaba como repartidor de comida

Se duplica cifra en juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Se duplica cifra en juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

No pasará eliminar pluris en reforma electoral, afirma Partido Verde

No pasará eliminar pluris en reforma electoral, afirma Partido Verde

Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum

Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum

Aseguran paquete con cerca de un kilo de clorhidrato de fentanilo proveniente de Asia; decomiso tiene un valor de 20 mdd

Aseguran paquete con cerca de un kilo de clorhidrato de fentanilo proveniente de Asia; decomiso tiene un valor de 20 mdd

En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos

En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos

"Elegimos el comercio justo frente a los aranceles", destaca Von der Leyen; afirma que el acuerdo manda señal "contundente"

"Elegimos el comercio justo frente a los aranceles", destaca Von der Leyen; afirma que el acuerdo manda señal "contundente"

Presidentes latinoamericanos llegan a Paraguay para la firma del acuerdo UE-Mercosur; Miles protestan en Alemania contra el pacto

Presidentes latinoamericanos llegan a Paraguay para la firma del acuerdo UE-Mercosur; Miles protestan en Alemania contra el pacto

Estados Unidos amenazó con imponer un arancel del 10% a los productos de ocho , incluyendo Alemania, Dinamarca y Francia, a partir del 1 de febrero, como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla de .

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó que planea aumentar estos aranceles a un 25% en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pasaporte mexicano. Foto: Chat GPT

Requisitos, costo y citas para tramitar el pasaporte mexicano de un bebé en 2026

ISSSTE 2026: así puedes pedir un préstamo paso a paso. REQUISITOS. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE 2026: así puedes pedir un préstamo paso a paso. REQUISITOS

Las Vegas. iStock/ ALFSnaiper

5 experiencias imperdibles que puedes vivir este 2026 en Sphere de Las Vegas

Mujeres con Bienestar 2026 ¿Cómo activar telefonía e internet GRATIS Paso a paso. Foto: Especial / Mujeres con Bienestar

Mujeres con Bienestar 2026: ¿Cómo activar telefonía e internet GRATIS? Paso a paso

No es el 3I/ATLAS: astrónomos confirman la llegada del “Gran Cometa”. ¿Qué tan cerca pasará de la Tierra? Foto: CANVA

No es el 3I/ATLAS: astrónomos confirman la llegada del “Gran Cometa”. ¿Qué tan cerca pasará de la Tierra?