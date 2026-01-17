Más Información
Estados Unidos amenazó con imponer un arancel del 10% a los productos de ocho países europeos, incluyendo Alemania, Dinamarca y Francia, a partir del 1 de febrero, como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla de Groenlandia.
En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó que planea aumentar estos aranceles a un 25% en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.
