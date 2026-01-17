Miles de personas protestan en Copenhague contra amenazas de Trump sobre Groenlandia; el territorio "no está en venta", gritan

Más Información
Copenhague.- Miles de personas recorrieron este sábado el centro de Copenhague al grito de "Groenlandia no está en venta" y en contra de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con ese territorio autónomo danés.
La manifestación, convocada por organizaciones de groenlandeses residentes en Dinamarca y una ONG danesa, comenzó en la plaza del Ayuntamiento, donde intervinieron, entre otros, la alcaldesa de Copenhague, Sisse Marie Welling, y varios políticos groenlandeses.
"No se puede comprar a la gente, no se puede cambiar el mapa del mundo según los deseos de los poderosos", dijo Welling.
La diputada autonómica groenlandesa Pipaluk Lynge resaltó, por su parte, que "no es sólo Groenlandia, sino todo el orden mundial lo que está en juego".
Las más de 15 mil personas, según los organizadores, que llenaron la plaza recorrieron luego las calles del centro ondeando banderas danesas y groenlandesas y con cánticos como "Kalaallit nunaat, kalaallit pigaat" (Groenlandia es de los groenlandeses).
La manifestación finalizó delante de la Embajada de Estados Unidos, donde se repitieron las consignas de que Groenlandia no está a la venta.
Miles de personas participaron también en otras concentraciones similares celebradas en las otras principales ciudades danesas como Aarhus, Odense y Aalborg.
Está previsto que a las 15 horas GMT comience también otra manifestación en Nuuk, la capital de Groenlandia, además de iniciativas similares en otras poblaciones de esta isla ártica.
Trump ha reiterado en las últimas semanas su deseo de hacerse con Groenlandia apelando a motivos de seguridad nacional, pero tanto el gobierno danés como el groenlandés han defendido la integridad territorial del Reino de Dinamarca y la autodeterminación de los propios groenlandeses.
