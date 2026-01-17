Miles de personas protestan en Copenhague contra amenazas de Trump sobre Groenlandia; el territorio "no está en venta", gritan

Más Información

México sólo otorga asilo a 3% de migrantes que lo solicitan

México sólo otorga asilo a 3% de migrantes que lo solicitan

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

Se duplica cifra en juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Se duplica cifra en juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Carne sin control sanitario a la venta

Carne sin control sanitario a la venta

Guardias de seguridad y parteras al mismo tiempo

Guardias de seguridad y parteras al mismo tiempo

No pasará eliminar pluris en reforma electoral, afirma Partido Verde

No pasará eliminar pluris en reforma electoral, afirma Partido Verde

Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum

Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum

Aseguran paquete con cerca de un kilo de clorhidrato de fentanilo proveniente de Asia; decomiso tiene un valor de 20 mdd

Aseguran paquete con cerca de un kilo de clorhidrato de fentanilo proveniente de Asia; decomiso tiene un valor de 20 mdd

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara

En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos

En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos

“Varios miles” de personas han muerto en las protestas en Irán, dice el líder supremo Ali Khamenei; responsabiliza a Trump

“Varios miles” de personas han muerto en las protestas en Irán, dice el líder supremo Ali Khamenei; responsabiliza a Trump

Miles de personas protestan en Copenhague contra amenazas de Trump sobre Groenlandia; el territorio "no está en venta", gritan

Miles de personas protestan en Copenhague contra amenazas de Trump sobre Groenlandia; el territorio "no está en venta", gritan

Copenhague.- Miles de personas recorrieron este sábado el centro de al grito de "Groenlandia no está en venta" y en contra de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con ese territorio autónomo danés.

La manifestación, convocada por organizaciones de groenlandeses residentes en Dinamarca y una ONG danesa, comenzó en la plaza del Ayuntamiento, donde intervinieron, entre otros, la alcaldesa de Copenhague, Sisse Marie Welling, y varios políticos groenlandeses.

"No se puede comprar a la gente, no se puede cambiar el mapa del mundo según los deseos de los poderosos", dijo Welling.

Lee también

Al grito de "Groenlandia no está en venta", miles de personas protestan contra las amenazas del presidente de EU, Donald Trump, sobre Groenlandia. Foto: EFE
Al grito de "Groenlandia no está en venta", miles de personas protestan contra las amenazas del presidente de EU, Donald Trump, sobre Groenlandia. Foto: EFE

La diputada autonómica groenlandesa Pipaluk Lynge resaltó, por su parte, que "no es sólo , sino todo el orden mundial lo que está en juego".

Las más de 15 mil personas, según los organizadores, que llenaron la plaza recorrieron luego las calles del centro ondeando banderas danesas y groenlandesas y con cánticos como "Kalaallit nunaat, kalaallit pigaat" (Groenlandia es de los groenlandeses).

La manifestación finalizó delante de la Embajada de Estados Unidos, donde se repitieron las consignas de que Groenlandia no está a la venta.

Miles de personas participaron también en otras concentraciones similares celebradas en las otras principales ciudades danesas como Aarhus, Odense y Aalborg.

Lee también

Al grito de "Groenlandia no está en venta", miles de personas protestan contra las amenazas del presidente de EU, Donald Trump, sobre Groenlandia. Foto: EFE
Al grito de "Groenlandia no está en venta", miles de personas protestan contra las amenazas del presidente de EU, Donald Trump, sobre Groenlandia. Foto: EFE

Está previsto que a las 15 horas GMT comience también otra manifestación en Nuuk, la capital de Groenlandia, además de iniciativas similares en otras poblaciones de esta isla ártica.

Trump ha reiterado en las últimas semanas su deseo de hacerse con Groenlandia apelando a motivos de seguridad nacional, pero tanto el gobierno danés como el groenlandés han defendido la integridad territorial del Reino de Dinamarca y la autodeterminación de los propios groenlandeses.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ISSSTE 2026: así puedes pedir un préstamo paso a paso. REQUISITOS. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE 2026: así puedes pedir un préstamo paso a paso. REQUISITOS

Mujeres con Bienestar 2026 ¿Cómo activar telefonía e internet GRATIS Paso a paso. Foto: Especial / Mujeres con Bienestar

Mujeres con Bienestar 2026: ¿Cómo activar telefonía e internet GRATIS? Paso a paso

Pasaporte mexicano. Foto: ChatGPT

¿Cuál es la manera más “económica” de tramitar el pasaporte mexicano en 2026?

Visa R-1. Foto: iStock

Estados Unidos agilizará el camino hacia la residencia permanente para “religiosos”

No es el 3I/ATLAS: astrónomos confirman la llegada del “Gran Cometa”. ¿Qué tan cerca pasará de la Tierra? Foto: CANVA

No es el 3I/ATLAS: astrónomos confirman la llegada del “Gran Cometa”. ¿Qué tan cerca pasará de la Tierra?