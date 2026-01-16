Más Información

Sismo de 5.3 remece al centro de México; Sheinbaum descarta daños

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 16 de enero

Busca EU operación conjunta antinarco de la CIA en México

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

Venezuela y el petróleo, una advertencia que México no debe ignorar

Motín del Verde y PT pone en pausa la reforma electoral

México y Francia revisan traslados de Códices Azcatitlán y Boturini; preparan conmemoración del bicentenario de relaciones

Sin rastro de catedrático, tras detención en Nuevo León

Robo de identidad no cesa; suben reclamos a la banca

México aprieta al CJNG de “El Mencho”; suman 21 detenidos, entre operadores y sicarios, en arranque de 2026

María Corina Machado espera ser presidenta de Venezuela "en el momento adecuado"; convertirá al país en "tierra de gracia", dice

Congresistas de EU llegan a Dinamarca en visita de apoyo por caso Groenlandia; hay demócratas y republicanos en el grupo

Una delegación de 11 miembros del Congreso de Estados Unidos inició este viernes una visita de apoyo a Dinamarca y , para expresar su solidaridad ante las presiones del presidente Donald Trump por hacerse con la isla ártica, constató un periodista de AFP.

Los parlamentarios, tanto demócratas como republicanos, tenían previsto reunirse en Copenhague con la primera ministra, Mette Frederiksen, en presencia del jefe del gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

Los legisladores también deben reunirse con miembros del Parlamento danés, y llegaron a la sede de la asociación patronal danesa alrededor del mediodía para una reunión con líderes empresariales.

"Mostramos solidaridad bipartidista con el pueblo de este país y con Groenlandia. Han sido nuestros amigos y aliados durante décadas", dijo el senador demócrata Dick Durbin a periodistas.

"Queremos que sepan que les estamos muy agradecidos, y que las declaraciones del presidente (Donald Trump) no reflejan cómo se siente el pueblo estadounidense", añadió el legislador.

La visita tiene lugar dos días después de una reunión de alto nivel en la Casa Blanca en la que Dinamarca reconoció "su desacuerdo fundamental" con un aliado histórico.

Donald Trump ha explicado que su deseo de obtener Groenlandia es debido a intereses de seguridad nacional y aseguramiento de rutas marítimas. Foto: Canva / AFP
Donald Trump ha explicado que su deseo de obtener Groenlandia es debido a intereses de seguridad nacional y aseguramiento de rutas marítimas. Foto: Canva / AFP

Trump resta importancia al envío de tropas europeas a Groenlandia

Trump insiste en su deseo de apoderarse de la enorme isla y critica a Dinamarca por su supuesta falta de compromiso con la seguridad de Groenlandia. Igualmente restó importancia al envío el jueves de una pequeña misión expedicionaria europea.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el jueves que el despliegue de tropas europeas en Groenlandia "no tiene ningún impacto en el objetivo de (Trump) de adquirir" el territorio autónomo danés.

Además de Durbin, la delegación estadounidense incluye a los senadores Chris Coons, Peter Welch y Jeanne Shaheen del Partido Demócrata, así como Thom Tillis y Lisa Murkowski del Partido Republicano.

La Cámara de Representantes, en tanto, está representada por los demócratas Steny Hoyer, Gregory Meeks, Madeleine Dean, Sara Jacobs y Sarah McBride.

La delegación, presente el viernes y sábado en Copenhague, viajará luego al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde se espera también la participación del presidente Trump.

