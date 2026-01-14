Con Groenlandia en manos de EU la OTAN será más eficaz y formidable: Trump; "cualquier cosa menos que eso es inaceptable", dice

El presidente Donald Trump reiteró que con Groenlandia en "manos" de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz y agregó que "cualquier cosa menos que eso es inaceptable".

"La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable", expresó Trump este miércoles en un mensaje en su red Truth Social.

El líder estadounidense volvió a defender su interés sobre la estratégica isla, bajo soberanía danesa, justo el mismo día en que representantes de Dinamarca, Groenlandia y EU celebran un encuentro para tratar las intenciones de Washington de anexionarse el territorio.

Lee también Groenlandia elige seguir con Dinamarca, afirma primer ministro; lamenta “presión inaceptable” de EU

La capital estadounidense será sede de ese encuentro en el que participarán el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

"Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la 'Cúpula Dorada' que estamos construyendo", agregó el mandatario estadounidense en referencia al ambicioso sistema de defensa antimisiles que ha propuesto para proteger el país desde el espacio.

Residentes locales en Nuuk, Groenlandia, el 8 de marzo pasado. Foto: de Evgeniy Maloletka. AP

Según Trump, "la OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!".

"Militarmente, sin el vasto poder de Estados Unidos, -precisa- gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy elevando a un nivel nuevo y aún más alto, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria, ¡ni de lejos! Ellos lo saben, y yo también".

Lee también Groenlandia, en la mira de Trump; ¿muerte de la OTAN?

Dinamarca y Groenlandia, cuyo estatuto de autonomía reconoce el derecho de autodeterminación de la isla, han criticado las amenazas estadounidenses, a la vez que se han abierto a aumentar la cooperación con Washington.

Macron advierte a EU de "consecuencias en cadena" de violar soberanía de Groenlandia

El presidente de Francia, Emmnanuel Macron, advirtió que una eventual violación por Estados Unidos de la soberanía de Groenlandia tendría "consecuencias en cadena sin precedentes".

"Si se violara la soberanía de un país europeo y aliado, las consecuencias en cadena serían sin precedentes. Francia sigue la situación con la máxima atención y actuará en plena solidaridad con Dinamarca y su soberanía", dijo el presidente francés en el Consejo de Ministros de hoy, según reportó la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, en la conferencia de prensa posterior.

Macron rechazó recientemente "el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo" de Estados Unidos, que incluso ha dicho que estaría dispuesto a usar la fuerza para hacerse con Groenlandia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc