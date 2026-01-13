Groenlandia elige seguir con Dinamarca, afirma primer ministro; lamenta “presión inaceptable” de EU

El primer ministro de Groenlandia lamentó la “presión inaceptable” ejercida por su “más próximo aliado”, y adelantó que si los groenlandeses deben escoger entre Estados Unidos y Dinamarca, eligen esta última.

“Nos enfrentamos a una crisis geopolítica, y si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca”, declaró Jens-Frederik Nielsen en una rueda de prensa en Copenhague junto a su homóloga danesa, Mette Frederiksen.

Groenlandia se tornó el centro de una enorme controversia global por la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de controlar la isla.

El fin de semana, Trump llegó a afirmar que su gobierno se haría con el control de Groenlandia, actualmente un territorio autónomo de Dinamarca, "de una forma u otra".

"Hay algo que debe estar claro para todos: Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos", dijo Nielsen.

Por su parte, Frederiksen admitió que "hay muchas indicaciones de que la parte más difícil nos espera".

La conferencia de prensa conjunta sirvió para un amargo reproche por la "presión completamente inaceptable" por parte de un aliado tan próximo como EEUU.

Frederiksen subrayó que "por supuesto, queremos fortalecer la cooperación en materia de seguridad en el Ártico con Estados Unidos, con la OTAN, con Europa y con los Estados árticos dentro de la OTAN".

