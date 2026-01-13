Más Información

Cuba, acorralada por EU en su hora más débil

Detienen en CDMX a seis integrantes del “Tren de Aragua”; los ligan con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas

Sheinbaum descarta intervención ante la insistencia de Trump

"La ayuda está en camino", dice Trump a manifestantes en Irán; cancela diálogo con autoridades de ese país

“Los policías sólo los dejaron arder”; acusan a policías de Chiapas por muerte de tres menores

IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar superan metas de atención en 2025; registran aumento en consultas y cirugías

Dos Bocas, lejos de sus objetivos de producción

Aguilar Camín ironiza sobre Pablo Gómez y la reforma electoral; “quitando la escalera por la que él trepó”

Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”

Groenlandia elige seguir con Dinamarca, afirma primer ministro; lamenta “presión inaceptable” de EU

Reportan caída de X este martes; la plataforma falla en diversos países

El primer ministro de lamentó la “presión inaceptable” ejercida por su “más próximo aliado”, y adelantó que si los groenlandeses deben escoger entre Estados Unidos y , eligen esta última.

“Nos enfrentamos a una , y si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca”, declaró en una rueda de prensa en Copenhague junto a su homóloga danesa, Mette Frederiksen.

Groenlandia se tornó el centro de una enorme controversia global por la insistencia del presidente de Estados Unidos, , de controlar la isla.

El fin de semana, Trump llegó a afirmar que su gobierno se haría con el control de Groenlandia, actualmente un territorio autónomo de Dinamarca, "de una forma u otra".

"Hay algo que debe estar claro para todos: Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos", dijo Nielsen.

Por su parte, Frederiksen admitió que "hay muchas indicaciones de que la parte más difícil nos espera".

La conferencia de prensa conjunta sirvió para un amargo reproche por la "presión completamente inaceptable" por parte de un aliado tan próximo como EEUU.

Frederiksen subrayó que "por supuesto, queremos fortalecer la cooperación en materia de seguridad en el Ártico con Estados Unidos, con la OTAN, con Europa y con los Estados árticos dentro de la OTAN".

